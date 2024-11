EUA: vitória de Trump deve beneficiar patrimônio de Elon Musk, mas há riscos

...

Publicado em 11/11/2024 às 19:58

Alterado em 11/11/2024 às 19:58

A vitória de Donald Trump para um segundo mandato como presidente dos EUA deve beneficiar o empresário Elon Musk. Na última semana, as ações da Tesla saltaram quase 30%, o que adicionou quase US$ 60 bilhões ao patrimônio líquido do empresário, que atingiu os US$ 330 bilhões, de acordo com a Barron's.

Musk controla mais de 700 milhões de ações da Tesla e possui mais de 40% da SpaceX, de acordo com a Bloomberg. A empresa aeroespacial não é negociada publicamente, mas também deve tirar proveito de um segundo mandato, já que a corporação é a mais próxima ao governo federal.

O governo dos EUA pagou à SpaceX cerca de US$ 20 bilhões desde 2008. A SpaceX é estimada em US$ 210 bilhões, o que a torna a primeira ou segunda empresa mais valiosa do segmento. Os investidores presumem que um novo mandato de Trump significa mais negócios para a SpaceX.

A proximidade de Musk com o presidente eleito levanta indagações para os investidores. "Os presidentes sempre têm amigos", afirma Carl Tobias, do curso de Direito da Universidade de Richmond. Mas Tobias ressalta que a relação entre Musk e o presidente é incomum mesmo para Washington.

A eleição de Trump pode também acabar com a obrigação da Califórnia de regular as emissões de poluentes, de acordo com o analista da BofA Securities, John Murphy. Essa medida pode prejudicar produtores de veículos elétricos, como a Tesla.

Desde o final de 2018, a empresa gerou quase US$ 10 bilhões em vendas de créditos de carbono. Isso representa aproximadamente 25% dos US $36 bilhões em lucro operacional que a montadora relatou no mesmo período.