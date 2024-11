'MC Musk' apoiou Trump; agora quer favores do governo

...

Publicado em 07/11/2024 às 22:23

Uma extensa reportagem em “The New York Times” mostra os interesses inconfessáveis que levaram o bilionário Elon Musk, dono da Tesla, da Space X, da Starlink e da rede social X, entre outros projetos, a apoiar Donald Trump, com doações acima de US$ 100 milhões e leilões diários de um milhão de dólares entre apoiadores que conseguissem o máximo de adesões em postagens pró-candidato republicano na rede X.



Os repórteres Eric Lipton, Kirsten Moer, David A. Fahrenthold e Teodor Schleifer escreveram extensivamente sobre Elon Musk e seus relacionamentos comerciais. Ryan Mac e Jack Ewing também contribuíram com a reportagem. Eric Lipton investiga desde gastos do Pentágono a produtos químicos tóxicos; Kirsten Grind escreve histórias sobre empresas, executivos-chefes e bilionários no Vale do Silício e na indústria de tecnologia; David A. Fahrenthold escreve sobre organizações sem fins lucrativos; e Theodore Schleifer é repórter do “Times” que cobre financiamento de campanha e a influência de bilionários na política americana.



Já surgiram notícias nas mídias ligadas a Trump de que Elon Musk poderia assumir um cargo no governo. As reportagens mostram que Musk deseja é ter representantes da Space X em agências do governo (Nasa ou Departamento de Defesa) para extrair subsídios para suas empresas.



Quem se lembra dos tempos das doações de empresas para as campanhas eleitorais? As grandes empreiteiras de outrora, como a Odebrecht, a Andrade Gutierrez e a Camargo Corrêa costumavam doar para os dois principais candidatos (um pé em cada canoa), assim como grandes bancos, grandes usineiros, e gigantes industriais como a Ambev, JBS, Klabin e Suzano Celulose. Nos Estados Unidos, como, virtualmente, só dois partidos concorrem com chances à presidência, as escolhas são mais explícitas. E Musk virou uma espécie de “mestre de cerimônias” auxiliar de Trump. MC Musk.



Teia de interesses



Segundo o “Times”, “os maiores laços com o governo federal entre as operações do Sr. Musk são com a SpaceX, que no ano passado garantiu US$ 3 bilhões em novos compromissos do governo federal e um total de cerca de US$ 11 bilhões em contratos ao longo de cinco anos. Mas o Sr. Musk está buscando mais”.



“Seus aliados no Congresso e na Comissão Federal de Comunicações (FCC) já contestaram uma decisão da comissão de revogar um plano para oferecer à SpaceX um subsídio de US$ 856 milhões para fornecer serviço de internet de banda larga [repetindo o que a Starlink fez no governo Bolsonaro na região Norte-Nordeste-Centro-Oeste, que acabou favorecendo garimpos clandestinos e retirada de madeira em regiões remotas] em áreas rurais dos Estados Unidos. O esforço foi liderado em parte por Brendan Carr, um comissário republicano da FCC. Ele defendeu o Sr. Musk e a SpaceX em seu feed de mídia social nos últimos meses, até mesmo intervindo na batalha do Sr. Musk com o governo do Brasil sobre X, embora a empresa de mídia social não esteja na alçada do Sr. Carr. (a Starlink chegou a ter contas bloqueadas)”.



“Os republicanos da Câmara iniciaram recentemente uma investigação sobre a posição da FCC sobre a solicitação de internet rural, sugerindo que a decisão da agência pode ser reconsiderada se os republicanos assumirem o controle da comissão, como é provável quando o Sr. Trump tomar posse”.



Missões lunares nada emocionantes



“A SpaceX também mantém contratos enormes com o Departamento de Defesa, tantos que autoridades do Pentágono estão preocupadas que estejam dependendo demais da empresa do Sr. Musk para lançamentos de foguetes”.



“Ter um bom amigo na Casa Branca pode ser algo muito bom para a Tesla e a SpaceX”, disse Scott Amey, conselheiro geral do “Project on Government Oversight”, um grupo que monitora contratos federais, particularmente no Pentágono. “Você tem que se preocupar com decisões que não são as melhores para os contribuintes quando você tem esse tipo de relacionamento aconchegante.”



“Na NASA, que também tem grandes contratos com a SpaceX, o Sr. Musk pode pressionar para que a agência adote sua obsessão de longa data com viagens a Marte, no lugar de suas ambições atuais de retornar à Lua. O Sr. Trump já expressou apoio a tal movimento”.



“Ei, nós fizemos a lua”, disse o Sr. Trump em 2019, durante seu primeiro mandato como presidente. “Isso não é tão emocionante.”



“Atualmente, a NASA espera gastar um total de US$ 93 bilhões entre 2012 e 2025 nesta missão lunar, chamada Artemis. Já houve apelos para reavaliar este compromisso, que inclui um contrato com a SpaceX de até US$ 4,4 bilhões para dois pousos na lua”.



“A evidência mais concreta dos esforços do Sr. Musk para remodelar as agências com as quais ele faz negócios são seus esforços para instalar seus funcionários no Departamento de Defesa. Pessoas familiarizadas com esses esforços disseram que o Sr. Musk recomendou dois funcionários da SpaceX — um general aposentado da Força Aérea e um executivo de relações governamentais — como possíveis contratações”.



“Entre os executivos da SpaceX que foram recomendados pelo Sr. Musk, o Gen. Terrence J. O'Shaughnessy, um conselheiro aposentado da Força Aérea, e Tim Hughes, um executivo de relações governamentais, estão entre os conselheiros mais próximos do Sr. Musk, de acordo com uma das pessoas informadas”.



“O papel que o Sr. Musk poderia desempenhar para o Sr. Trump poderia ser semelhante ao que outro magnata da tecnologia, Peter Thiel, desempenhou para o Sr. Trump há oito anos. O Sr. Thiel semeou a equipe de transição, e eventualmente o governo, com vários de seus principais aliados e o Sr. Musk provavelmente teria a mesma oportunidade, dada a admiração do Sr. Trump por ele”.



“O Sr. Musk já se encontrou com Howard Lutnick, o líder da equipe de transição do Sr. Trump. Vários dos amigos mais próximos do Sr. Musk na política, como os investidores de tecnologia David Sacks, Joe Lonsdale e Ken Howery, disseram pública ou privadamente que estariam abertos a ajudar a administração Trump, de acordo com seus comentários públicos ou pessoas que falaram com eles”.



“O que parece claro é que o Sr. Musk provavelmente verá algum tipo de retorno por seus esforços para ajudar o Sr. Trump a garantir um segundo mandato. As semanas e meses à frente darão maior clareza sobre quais serão esses benefícios”.



“Ele ia se sair bem de qualquer forma”, disse o Sr. Myrow, da Beacon Policy Advisors. “Mas ele definitivamente se sai melhor com Trump. Provavelmente valeu a pena seu investimento”.