A nova ordem mundial de Trump

...

Publicado em 07/11/2024 às 22:08

Alterado em 07/11/2024 às 22:08

Surpreendido pela vitória arrasadora de Donald Trump, o Conselho editorial do “Financial Times” , o mais influente jornal do Reino Unido, analisa os impactos de “uma vitória impressionante que alterará radicalmente o papel da América”:



“A América falou — e enfaticamente. A história de sua democracia é repleta de eleições "articuladas" onde os eleitores repudiam decisivamente a filosofia e o histórico da administração cessante e optam por algo novo. De vez em quando, no entanto, há um resultado que vai muito além e pressagia consequências desordenadas e tumultuadas não apenas para a nação, mas para o mundo. A eleição presidencial de 2024 é uma delas”.



“Ao votar Donald Trump de volta à Casa Branca, o eleitorado parece ter concluído que seu histórico como criminoso condenado, sua imprevisibilidade e sua reputação de desdenhar as normas da democracia importam menos para eles do que suas receitas nítidas de “América em Primeiro Lugar” sobre a economia, a segurança nacional e o mundo. Muitas de suas políticas podem soar superficiais, arrogantes, se não temerárias, para seus oponentes. Na verdade, muitas delas são”.



“No entanto, diferentemente de seu primeiro mandato, quando Trump assumiu o cargo sem um plano claro e foi cercado por servidores públicos experientes, desta vez ele sabe exatamente o que quer fazer. Ele também será ladeado por verdadeiros crentes. Para a economia global, os aliados da América e a ordem internacional pós-1945, isso representa enormes riscos — e, possivelmente, uma calamidade”.



“É uma ressurreição extraordinária que fala de um desgaste mais amplo do apelo dos valores democráticos liberais em todo o mundo ocidental. Os democratas lamentarão sua campanha e o fracasso de Kamala Harris em passar. Mas a vitória de Trump também aponta para um mal-estar geral, para o alcance excessivo da agenda progressista da esquerda e para os eleitores questionando o próprio propósito da democracia se ela não os atender. Os líderes centristas da Europa fariam bem em considerar esses sentimentos, pois eles também enfrentam a direita populista”.



“O que não há dúvidas é que Trump dominará Washington como um colosso. Durante meses, o mundo ficou paralisado por pesquisas de opinião sugerindo que a disputa estava muito acirrada para ser decidida. No entanto, a chamada nação 50-50 se separou decisivamente para Trump. Ele ganhou terreno sobre os democratas em 48 dos 50 estados da união. Os republicanos podem acabar controlando as duas casas do Congresso e a Casa Branca. Isso dará a Trump muito mais latitude do que em seu primeiro mandato. Ele também se beneficiará de uma Suprema Corte simpática. Os medos de uma guinada para a autocracia americana podem ser alarmistas, mas a tentação de ele abusar de seu poder será aguda”.



“Então, como se preparar para o retorno do populismo “Make America Great Again” ao trono do poder mundial? Em casa, os oponentes desmoralizados de Trump terão que lutar nos tribunais se ele tentar forçar suas políticas propostas mais draconianas. As duas mais flagrantes são a ameaça de deportação em massa de imigrantes ilegais e um expurgo de agências governamentais. As instituições americanas emergiram intactas — por pouco — do primeiro mandato de Trump. Desta vez, elas serão testadas de forma ainda mais severa”.



“Os apoiadores de Trump em Wall Street também enfrentam um teste. Eles não devem ignorar o lado mais sombrio de sua agenda. Além da tentação de curto prazo de seus cortes de impostos propostos, eles devem considerar as implicações inflacionárias de longo prazo de sua ameaça de nova onda de tarifas e as consequências potencialmente cataclísmicas de uma guerra comercial. Trump está obcecado não apenas em aumentar as tarifas sobre o concorrente estratégico dos Estados Unidos, a China, mas também em penalizar países que têm um superávit comercial com os Estados Unidos”.



“Para os aliados da América, há dias difíceis pela frente. Há muito tempo está claro que os americanos estão cansados de seu papel pós-1945 no policiamento do mundo. Mas será muito mais difícil agora para os aliados da América anteciparem a postura de seu tradicional garantidor de segurança. Trump promete ser quixotesco e transacional. As redes de alianças que Joe Biden continuou a nutrir são menos importantes para ele do que os laços bilaterais. Sabendo disso, os aliados do leste asiático e da Europa o cortejarão individualmente. Mas as alianças regionais, principalmente a OTAN, precisam ser sustentadas. Se não, os vencedores certamente serão a Rússia e a China. Além disso, um declínio nas redes de alianças lideradas pelos EUA pode levar à proliferação nuclear, pois os estados há muito sob o guarda-chuva americano podem considerar prudente olhar para sua defesa de longo prazo”.



“Esta eleição joga muita coisa no ar — e Trump gosta assim. Para a Ucrânia, as incertezas são especialmente agudas. Trump insistiu que acabará com a guerra, mas isso certamente seria nos termos de Moscou. O grande medo para Kiev e a OTAN é que Trump feche um acordo precipitado que deixe a Ucrânia sem garantias de segurança e divida a Europa. Taiwan também ficará desconfortável, já que Trump refletiu abertamente sobre se os Estados Unidos deveriam defendê-la contra a China — embora seus assessores sugiram que isso seja mera ambiguidade estratégica. No Oriente Médio, Trump afirma que trará a paz, mas não definiu o que isso significa e se envolve a implantação do poder americano ao lado de Israel e contra o Irã”.



“Muito dependerá de quem Trump escolher para os grandes papéis de segurança nacional. Mas quem quer que ele escolha, está claro que pelos próximos quatro anos, pelo menos, a natureza da liderança dos EUA mudará. Organismos multilaterais serão desdenhados, e tratados multilaterais praticamente descartados. Tal abordagem ameaça consequências terríveis para a transição para energia verde e os esforços para combater o aquecimento global”.



“Um possível lado positivo da alardeada imprevisibilidade de Trump é que ela manterá os autocratas em Moscou e Pequim na dúvida também. Mas sua eleição também terá dado socorro a líderes autoritários ao redor do mundo, muitos dos quais ele admira abertamente. Os EUA podem ser um líder mundial imperfeito. Mas sempre houve certezas sobre sua liderança, independentemente de qual partido ocupe a Casa Branca. Infelizmente, à medida que a ordem mundial de Trump toma forma, essas certezas não existirão mais”.