Governo russo ironiza Harris; Zelensky felicita Trump

'Vitória impressionante', disse o presidente da Ucrânia

Publicado em 06/11/2024 às 06:31

Alterado em 06/11/2024 às 09:22

Vladimir Putin e Donald Trump durante encontro no Vietnã, em 2017 Foto: Ansa/Epa

O governo da Rússia celebrou indiretamente a vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, mas não confirmou se o presidente Vladimir Putin vai parabenizar o magnata americano.

"Vence quem vive de amor pelo próprio país e não de ódio aos estrangeiros", escreveu no Telegram a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, referindo-se de maneira implícita à corrida pela Casa Branca.

"Kamala Harris tinha razão quando citava o salmo 30:5: 'O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega de manhã'. 'Aleluia', acrescento da minha parte", afirmou Zakharova.



No entanto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, destacou que é "inapropriado" fazer previsões sobre a futura política de Trump em relação à Rússia e disse não saber se Putin planeja felicitar o republicano. "Os EUA são um país hostil, envolvido direta e indiretamente em uma guerra contra a Rússia", ressaltou Peskov.



Ainda assim, o porta-voz de Putin indicou que a Casa Branca "é capaz de contribuir para o fim do conflito".



Por sua vez, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou a "impressionante vitória" de Trump e afirmou esperar que seu novo mandato ajude a alcançar a paz, em meio às incertezas sobre a continuação do apoio militar dos EUA a Kiev em um segundo governo do magnata.



"Eu aprecio o compromisso do presidente Trump com a 'paz através da força'. Esse é exatamente o princípio que pode deixar a Ucrânia mais perto da paz. Confiamos na continuação do forte apoio bipartidário nos Estados Unidos à Ucrânia", acrescentou.



Trump e Zelensky se encontraram pessoalmente em setembro passado, após o republicano já ter culpado Kiev pelo conflito com a Rússia. (com Ansa)