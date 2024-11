Trump tem mais 'força' para frear Israel, diz Hezbollah

Já Hamas cobrou fim de 'apoio cego' ao país judeu; e Netanyahu festejou Trump por 'maior retorno da história'

Publicado em 06/11/2024 às 08:09

Alterado em 06/11/2024 às 08:11

Integrantes do Hezbollah Foto: AP / Hussein Malla

O grupo xiita libanês Hezbollah acredita que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, terá mais autoridade do que a candidata democrata Kamala Harris para frear a guerra de Israel no Líbano.



A declaração foi dada à Ansa por um dirigente do "Partido de Deus" que preferiu se manter no anonimato porque não está autorizado a falar com a imprensa.



"Sabemos que a política americana no Oriente Médio de apoio a Israel não mudará entre republicanos e democratas, mas acreditamos que Trump terá mais força que Biden ou Harris para frear o criminoso Netanyahu", disse a fonte.



Israel conduz há cerca de um mês e meio uma ofensiva contra o Hezbollah no Líbano que já matou aproximadamente 2 mil pessoas e eliminou boa parte do comando do grupo, incluindo o líder Hassan Nasrallah, vítima de um bombardeio em Beirute e substituído recentemente por Naim Qassem.



Já o Hamas, que trava uma guerra contra Israel na Faixa de Gaza há mais de um ano, exortou Trump a "aprender com os erros" do presidente Joe Biden, segundo declaração citada pela agência Reuters.



Além disso, Basem Naim, membro do gabinete político do grupo palestino, disse à AFP que o "apoio cego dos EUA" a Israel "deve acabar", uma vez que se dá "em detrimento do futuro do nosso povo e da segurança e estabilidade da região".



Netanyahu festeja Trump por 'maior retorno da história'



Premiê de Israel celebrou 'grande vitória' do republicano

O premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, comemorou nesta quarta-feira (6) a eleição do republicano Donald Trump para um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos.



"Parabéns pelo maior retorno da história", exaltou o primeiro-ministro, que, segundo críticos, arrastou a guerra no Oriente Médio até as eleições americanas por apostar em um triunfo do magnata.



"Seu retorno histórico à Casa Branca oferece um novo começo para a América e um poderoso compromisso com a grande aliança entre Israel e a América.



Essa é uma grande vitória!", escreveu Netanyahu no X.



Já o presidente de Israel, Isaac Herzog, definiu Trump como um "verdadeiro e caro amigo" do país judeu e um "campeão da paz e da cooperação na região".

"Não vejo a hora de trabalhar com você para reforçar a ligação férrea entre nossos povos e construir um futuro de paz e segurança para o Oriente Médio", destacou.



Em seu primeiro mandato, o republicano transferiu a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, provocando revolta entre os palestinos, e aproximou Israel de países muçulmanos da região, como os Emirados Árabes Unidos.



O presidente democrata Joe Biden, por sua vez, mantém uma relação conturbada com Netanyahu e já proferiu ofensas contra o premiê israelense nos bastidores. (com Ansa)