Maioria dos eleitores diz que a democracia está ameaçada, mostram as pesquisas de boca de urna

Trump denunciou, sem provas, 'trapaças massivas' na Pensilvânia

Publicado em 05/11/2024 às 21:02

Alterado em 05/11/2024 às 21:02

Um eleitor recebe um adesivo depois de votar no New Begin Hall, no 2º distrito congressional do Maine em Gray, Maine Foto: Reuters/Faith Ninivaggi

Quase três quartos dos eleitores na eleição presidencial desta terça-feira (5) dizem que a democracia norte-americana está ameaçada, de acordo com pesquisas preliminares de boca de urna da Edison Research, refletindo a profunda ansiedade do país após uma campanha contenciosa entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump.



A democracia e a economia foram classificadas de longe como as questões mais importantes para os eleitores, com cerca de um terço dos entrevistados citando cada uma, seguidas pelo aborto e imigração com 14% e 11%, mostraram os dados. A pesquisa mostrou que 73% dos eleitores acreditam que a democracia está em perigo, contra apenas 25% que disseram que ela está segura.

Os dados ressaltam a profundidade da polarização em uma nação cujas divisões só se tornaram mais acentuadas durante uma corrida ferozmente competitiva. Trump empregou uma retórica cada vez mais sombria e apocalíptica enquanto alimentava temores infundados de que o sistema eleitoral não é confiável. Harris pediu aos americanos que se unam, alertando que um segundo mandato de Trump ameaçaria os fundamentos da democracia americana.



Os números representam apenas uma fatia das dezenas de milhões de pessoas que votaram, antes e no dia da eleição, e os resultados preliminares estão sujeitos a alterações durante a noite, à medida que mais pessoas são entrevistadas.



Harris contava com uma grande participação de eleitoras para compensar sua fraqueza eleitoral com os homens. As pesquisas de boca de urna mostraram que as mulheres representam 53% do eleitorado, praticamente inalteradas em relação aos 52% nas pesquisas de boca de urna de 2020.

A parcela de eleitores sem diploma universitário - que favorecem Trump - é de 57%, ligeiramente abaixo dos 59% de 2020, de acordo com os dados.



Os dois rivais estão se aproximando de um final incerto nesta terça-feira, após uma campanha vertiginosa, enquanto milhões de eleitores americanos esperavam em filas calmas e ordenadas para escolher entre duas visões totalmente diferentes para o país.



Uma corrida agitada por eventos sem precedentes - duas tentativas de assassinato contra Trump, a retirada surpresa do presidente Joe Biden e a rápida ascensão de Harris - permaneceu pescoço a pescoço após bilhões de dólares em gastos e meses de campanha frenética.



Trump, que frequentemente espalha falsas alegações de que venceu a eleição presidencial de 2020 e cujos apoiadores atacaram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, votou perto de sua casa em Palm Beach, Flórida.



"Se eu perder uma eleição, se for uma eleição justa, serei o primeiro a reconhecê-la", disse Trump a repórteres.



Harris, que já havia enviado sua cédula pelo correio para seu estado natal, a Califórnia, passou parte do dia em entrevistas de rádio incentivando os ouvintes a votar. Mais tarde, ela deveria se dirigir a alunos da Howard University, uma faculdade historicamente negra em Washington, onde estudou.



"Voltar esta noite à Howard University, minha amada alma mater, e ser capaz de reconhecer este dia pelo que é, é realmente um círculo completo para mim", disse Harris em uma entrevista de rádio.



HISTÓRIA EM CONSTRUÇÃO

As pesquisas de boca de urna mostram que Harris foi vista mais favoravelmente do que Trump em Michigan, Wisconsin, Carolina do Norte e Geórgia, quatro dos sete estados que provavelmente decidirão a eleição, embora suas avaliações ainda sejam mais baixas do que as de Biden nas pesquisas de boca de urna de 2020.



Trump foi visto mais favoravelmente do que Harris em dois dos estados indecisos - Nevada e Pensilvânia - e os dois candidatos estavam empatados no Arizona.



Os resultados das pesquisas nacionais de boca de urna fornecem uma janela importante para o pensamento da nação, mas podem não se alinhar diretamente com os sete estados decisivos que devem decidir a eleição presidencial.



As pesquisas de boca de urna capturam variações entre a participação em vários grupos demográficos, como eleitores homens versus mulheres ou eleitores com ensino superior versus não universitários, e podem fornecer informações sobre como a participação mudou em relação às eleições anteriores.



Uma das principais vantagens das pesquisas de boca de urna é que todas as pessoas pesquisadas, por definição, são pessoas que votaram nesta eleição.



Pesquisas de opinião antes da eleição mostraram os candidatos disputando pescoço a pescoço em cada um dos sete estados que provavelmente determinarão o vencedor: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin.



Não importa quem ganhe, a história será feita.



Harris, 60, a primeira vice-presidente mulher, se tornaria a primeira mulher, negra e sul-asiática americana a ganhar a presidência. Trump, de 78 anos, o único presidente a sofrer impeachment duas vezes e o primeiro ex-presidente a ser condenado criminalmente, também se tornaria o primeiro presidente a ganhar mandatos não consecutivos em mais de um século.



O controle de ambas as câmaras do Congresso também está em disputa. Os republicanos têm um caminho mais fácil no Senado dos EUA, onde os democratas estão defendendo várias cadeiras em estados de tendência republicana, enquanto a Câmara dos Deputados parece uma disputa.



A campanha de Trump sugeriu que ele pode declarar vitória na noite da eleição, mesmo que milhões de cédulas ainda não tenham sido contadas, como fez há quatro anos. O vencedor pode não ser conhecido por dias se as margens nos estados decisivos forem tão pequenas quanto o esperado.



Em Dearborn, Michigan, Nakita Hogue, 50, juntou-se a sua filha estudante universitária de 18 anos, Niemah Hogue, para votar em Harris. Niemah disse que toma controle de natalidade para ajudar a regular sua menstruação, enquanto sua mãe se lembra de precisar de cirurgia depois que ela teve um aborto espontâneo na casa dos 20 anos, e ambas temiam que os legisladores republicanos tentassem restringir a saúde reprodutiva.



"Para minha filha, que está saindo para o mundo e fazendo seu próprio caminho, quero que ela tenha essa escolha", disse Nakita Hogue. "Ela deve ser capaz de tomar suas próprias decisões."



Em uma biblioteca em Phoenix, Arizona, Felicia Navajo, 34, e seu marido Jesse Miranda, 52, chegaram com um de seus três filhos pequenos para votar em Trump.



Miranda, um encanador sindical, imigrou do México para os EUA quando tinha quatro anos e disse acreditar que Trump faria um trabalho melhor no combate à inflação e no controle da imigração.



"Quero ver pessoas boas virem para esta cidade, pessoas que estejam dispostas a trabalhar, pessoas que estejam dispostas a apenas viver o sonho americano", disse Miranda.

Urnas começam a fechar em eleições nos EUA



Trump denunciou, sem provas, 'trapaças massivas' na Pensilvânia



Os locais de votação para as eleições presidenciais nos Estados Unidos foram fechados em algumas partes de Indiana e Kentucky, dando início a um processo de apuração que pode levar dias devido à disputa acirrada entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump.



Como os EUA possuem seis fusos horários, os estados fecham as urnas em horários diferentes.



As atenções estarão voltadas sobretudo para a Pensilvânia, estado-pêndulo que encerra a votação às 22h (horário de Brasília).



Analistas acreditam que quem vencer na Pensilvânia estará com um pé na Casa Branca.

Trump, inclusive, já denunciou "trapaças massivas" na Filadélfia, principal cidade do estado, informação negada pela polícia local. (com Ansa)