Dia de eleição nos EUA: saiba como foi o último dia de campanha de Kamala Harrris e Donald Trump

Harris encerrou campanha na Filadélfia, Trump, em Michigan. Ele e seus aliados, que alegam falsamente que sua derrota em 2020 foi resultado de fraude, passaram meses preparando o terreno para contestar novamente o resultado se ele perder. Ele prometeu 'retribuição' se eleito, falou em processar seus rivais políticos, e descreveu os democratas como o 'inimigo interno'

Publicado em 05/11/2024 às 07:56

Alterado em 05/11/2024 às 10:42

Donald Trump e Kamala Harris previram a vitória enquanto fizeram campanha na Pensilvânia e em outros Estados decisivos, nessa segunda-feira (4), no último e frenético dia de uma eleição presidencial acirrada nos Estados Unidos.



A campanha viu reviravoltas alucinantes: duas tentativas de assassinato e uma condenação criminal para o ex-presidente republicano Trump, e a surpreendente elevação da vice-presidente democrata Harris ao topo da chapa depois que o presidente Joe Biden, 81, desistiu de sua candidatura à reeleição sob pressão de seu próprio partido. Mais de US$ 2,6 bilhões foram gastos para influenciar a mente dos eleitores desde março, de acordo com a AdImpact, uma empresa de análise.

No entanto, as pesquisas de opinião mostram Trump, 78, e Harris, 60, praticamente empatados. O vencedor pode não ser conhecido por dias após a votação desta terça-feira (5), embora Trump já tenha sinalizado que tentará lutar contra qualquer derrota, como fez em 2020.



Ambos os candidatos previram a vitória ao convergirem para a Pensilvânia nessa segunda-feira para pedir aos apoiadores que ainda não votaram que compareçam no dia da eleição. O estado oferece a maior parcela de votos no Colégio Eleitoral de qualquer um dos sete estados do campo de batalha, que devem determinar o resultado.

Trump também fez campanha na Carolina do Norte e Michigan no último dia da campanha, e deve retornar à sua casa em Palm Beach, Flórida, para votar e aguardar os resultados das eleições.

Harris agendou cinco paradas de campanha na Pensilvânia, incluindo duas cidades que Trump também visitou, Reading e Pittsburgh.



Ela terminou o dia na Filadélfia, com um evento repleto de estrelas nos "degraus Rocky" do Museu de Arte da Filadélfia, local de uma cena famosa do filme "Rocky".

Apesar de contar com o apoio de celebridades de primeira linha, incluindo Lady Gaga e Oprah Winfrey, que reuniram a multidão da Filadélfia antes de Harris subir ao palco, Kamala se autodenominou "o azarão" que, como Rocky, está pronto para "escalar para a vitória".



"O ímpeto está do nosso lado", disse Harris a uma multidão que gritava de volta: "Vamos vencer".

"Esta noite, então, terminamos como começamos: com otimismo, com energia, com alegria", disse a candidata, prevendo uma das eleições mais acirradas da história dos Estados Unidos.



Em Allentown, Harris apelou para a substancial comunidade porto-riquenha da cidade, que ficou indignada com os insultos de um comediante em um comício de Trump na semana passada. Mais tarde, ela bateu de porta em porta em Reading e realizou um breve comício em Pittsburgh, onde a estrela pop Katy Perry tocou um set.



Trump liderou seu quarto e último comício depois da meia-noite diante de uma arena lotada, em Grand Rapids, Michigan, a terceira eleição presidencial consecutiva em que ele usou a cidade para seu último evento.



Ele promoveu suas questões de aumentar a segurança nas fronteiras enquanto atacava o histórico econômico dos anos Biden-Harris.



Também foi provavelmente o último comício de campanha de sua carreira, já que ele disse que não planeja concorrer à presidência novamente, caso não consiga alcançar o alto cargo na eleição desta terça-feira.



"Este é o último", disse Trump, estimando que realizou 930 comícios desde que começou sua primeira campanha em 2015.

Trump recebeu um impulso no início da noite com o endosso do podcaster Joe Rogan.



DIFERENÇA DE GÊNERO

A campanha de Harris diz que seus dados internos mostram que os eleitores indecisos estão se inclinando a seu favor, e afirma que viu um aumento na votação antecipada entre as principais partes de sua coalizão, incluindo eleitores jovens e negros.



Funcionários da campanha de Trump disseram que estavam monitorando os resultados da votação antecipada que mostram que mais mulheres votaram do que homens. Isso é significativo, já que Harris liderou Trump por 50% a 38% entre as eleitoras registradas, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos de outubro, enquanto Trump liderou entre os homens por 48% a 41%.



"Os homens devem votar!", escreveu a pessoa mais rica do mundo, Elon Musk, um proeminente apoiador de Trump, em sua plataforma de mídia social X.



A campanha de Trump terceirizou a maior parte do trabalho de divulgação dos eleitores para grupos externos, incluindo um administrado por Musk, que se concentrou em entrar em contato com apoiadores que não participam de forma confiável das eleições, em vez de eleitores indecisos.



Um juiz da Pensilvânia decidiu que Musk pode continuar sua doação de US$ 1 milhão aos eleitores no estado, o que um promotor local disse equivaler a uma "loteria ilegal".



Trump prometeu proteger as mulheres "quer as mulheres gostem ou não", e disse que a decisão de proibir o aborto deve caber a cada estado, depois que a maioria conservadora que ele consolidou na Suprema Corte dos EUA em 2022 acabou com o direito nacional ao aborto. Em Reading, ele prometeu manter os atletas transgêneros fora dos esportes femininos, enquanto os apoiadores acenavam com cartazes rosa "Mulheres por Trump" atrás dele.



Um funcionário da campanha de Trump disse que achava que o republicano levaria a Carolina do Norte, Geórgia e Arizona, o que ainda exigiria que ele levasse um dos estados decisivos no Cinturão da Ferrugem - Michigan, Wisconsin ou Pensilvânia - para ganhar a Casa Branca.



Os republicanos também parecem estar registrando fortes resultados de votação antecipada em Nevada, e foram encorajados por números robustos de votação antecipada nos condados do oeste da Carolina do Norte, devastados por furacões.



"Os números mostram que o presidente Trump vai vencer esta corrida", disse o conselheiro sênior Jason Miller a repórteres. "Nós nos sentimos muito bem sobre onde as coisas estão."



Trump e seus aliados, que alegam falsamente que sua derrota em 2020 foi resultado de fraude, passaram meses preparando o terreno para contestar novamente o resultado se ele perder. Ele prometeu "retribuição" se eleito, falou em processar seus rivais políticos, e descreveu os democratas como o "inimigo interno".



Funcionários da campanha de Harris disseram que suas tentativas de alegar fraude falharão. "Os eleitores escolhem o presidente, não Donald Trump", disse Dana Remus, consultora jurídica da campanha, a repórteres.