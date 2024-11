Kamala Harris vota em eleição presidencial pelo correio

'Acabei de preencher e enviar minha cédula', disse

Publicado em 04/11/2024 às 07:47

Alterado em 04/11/2024 às 07:47

A candidata a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, Kamala Harris, anunciou nesse domingo (3) que já votou antecipadamente nas eleições de 5 de novembro.

"Acabei de preencher e enviar minha cédula eleitoral por correio", disse a vice-mandatária a jornalistas em Detroit, no Michigan, um dos estados-chave da disputa contra o republicano Donald Trump.

Nos EUA, é possível votar para presidente pelos correios, e os democratas vêm tentando incentivar os eleitores a participar do pleito antecipadamente, enquanto Trump insinuou risco de fraudes no voto postal, mas sem apresentar provas.



"Os democratas são corruptos e dirão que são necessários 12 dias para saber quem venceu", declarou o republicano em um comício na Pensilvânia, outro estado-chave, neste domingo.



As pesquisas apontam uma disputa acirrada nos principais estados das eleições, e a capacidade de mobilizar o eleitorado a sair de casa ou do trabalho para votar pode ser decisiva para o resultado final. (com Ansa)