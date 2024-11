EUA anunciam novo pacote de ajuda militar para Ucrânia

Washington fornecerá 5º auxílio para Kiev em menos de 60 dias

Publicado em 02/11/2024 às 11:35

Alterado em 02/11/2024 às 11:35

Em quase 60 dias, os EUA já auxiliaram Kiev com cinco envios de verbas de assistência militar Foto: Ansa/Epa

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (1º) que fornecerá mais US$ 425 milhões em ajuda militar à Ucrânia.

O novo pacote de ajuda de Washington inclui interceptores de defesa aérea, munições para sistemas de mísseis e artilharia, veículos blindados e armas antitanque.



Em quase 60 dias, os EUA já auxiliaram Kiev com cinco envios de verbas de assistência militar. A quantia será usada pelas forças ucranianas em seu conflito contra a Rússia.



Desde o início de setembro, os americanos já encaminharam quase US$ 9 bilhões em pacotes de ajuda para a Ucrânia. O Instituto Kiel, por sua vez, estimou que a administração de Joe Biden destinou mais de US$ 84 bilhões. (com Ansa)