Número de mortos em enchentes na Espanha passa de 200

Ao todo, tragédia já provocou 205 vítimas desde a última terça

Publicado em 01/11/2024 às 09:58

Alterado em 01/11/2024 às 12:35

O número de mortos pelas inundações na Espanha passou de 200, segundo a última atualização dos Serviços de Emergência da Comunidade Valenciana, realizada nesta sexta-feira (1º).

De acordo com as autoridades, 202 vítimas foram registradas somente na província de Valência, a terceira maior do país, enquanto outros três falecimentos já haviam sido contabilizados nos estados vizinhos de Castilla-La Mancha e Andaluzia.

Com o novo balanço, o número total de mortes na enchente no leste da Espanha, cuja duração foi de oito horas, chegou a 205 e ultrapassou a quantidade de vítimas registradas nas inundações que atingiram o Rio Grande do Sul, no Brasil, no início do ano (182).



Em meio à tragédia, os moradores da região enfrentam um desastre, no qual há escassez e falta de alimentos, energia elétrica e água potável.



Hoje, governo espanhol enviou mais 500 militares aos mais de 1,2 mil envolvidos na emergência para ajudar na limpeza de ruas e no abastecimento de água e alimentos a moradores do sul de Valência, a parte mais afetada.



Ao todo, cerca de 366 mil habitantes de aproximadamente 20 municípios permanecem sem água potável, enquanto as residências de 50 mil estão sem energia elétrica.



A Agência Meteorológica do Estado (Aemet) ativou o alerta vermelho de chuva na costa da cidade espanhola de Huelva e nas regiões de Arévalo e Condado até às 15h (horário local).



As autoridades ainda pediram cautela em Huelva e alertaram os cidadãos para evitarem viagens na localidade. "Extrema cautela com a Dana em Huelva. Alerta vermelho para observação de chuva na costa de Huelva, Andévalo e Condado. Proteja-se. Evite viagens", indicou o serviço de urgência através do seu perfil na rede social X. (com Ansa)