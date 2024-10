Criador de cédulas simbólicas do Brics revela significado de sua arte: 'multipolaridade', 'igualdade' e 'Arca de Noé'

...

Publicado em 27/10/2024 às 11:10

Alterado em 27/10/2024 às 11:10

Durante a cúpula de Kazan, Yevgeny Fyodorov, CEO da ARM-Registr — empresa que projetou as cédulas simbólicas do Brics — revelou que os princípios por trás do design das notas são a igualdade e a multipolaridade.



Fyodorov disse à agência Sputnik que o fato de o valor em cada uma das cédulas estar inscrito nos quatro lados tem por objetivo refletir a multipolaridade, porque "o Brics é literalmente um multiverso".

"É uma cédula multipolar por ela própria", explica Fyodorov. "Esse significado está incorporado nela. É disso que os membros do Brics estão falando, é com isso que o mundo está preocupado hoje", afirmou.

A representação dos animais mitológicos dos Estados-membros do Brics nas notas de 200 também tem um significado maior, ressalta.



"Acredito que o Brics é uma espécie de Arca de Noé destinada a salvar a humanidade de algo terrível que se aproxima rapidamente", disse Fedorov. "Esses animais mitológicos são amuletos de proteção que simbolizam a ideia de salvação. A ideia de uma arca comunitária na qual todos nós estamos navegando, de que somos responsáveis não apenas pelas pessoas da Terra, mas também pelo meio ambiente e pelos animais, por tudo. Esta é uma importante metáfora e os membros do Brics, líderes políticos, jornalistas e pessoas comuns podem encontrar novos significados nela".

As cédulas também apresentam imagens dos "símbolos mais populares" dos países do Brics, como o Kremlin de Moscou ou a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro.



As cédulas também incluem igualmente as bandeiras dos membros do Brics, acrescenta Fyodorov: um lado apresenta imagens das bandeiras dos membros fundadores do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), enquanto o reverso estará sujeito a alterações, pois as bandeiras de todos os novos membros do Brics, sempre que se juntarem ao grupo, serão adicionadas lá. (com Sputnik Brasil)