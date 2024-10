Unifil denuncia novo ataque de Israel contra missão no Líbano

Soldados dispararam quando perceberam que eram observados

Publicado em 25/10/2024 às 14:21

Patrulha da Unifil em Borj Rahal, no sul do Líbano Foto: Ansa/Epa

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) reportou nesta sexta-feira (25) um novo ataque de Israel contra um de seus postos no sul do país árabe.

Segundo comunicado da Unifil, o episódio ocorreu na última terça (22), quando soldados israelenses abriram fogo contra a missão de paz perto do vilarejo de Dhayra.

"Os capacetes azuis [como são chamados os soldados da ONU] em serviço observavam os soldados das Forças de Defesa de Israel [IDF] que conduziam operações de desalojamento de casas nas proximidades. Após perceberem que eram observados, os soldados [israelenses] atiraram, e os militares [da Unifil] se retiraram para não ser atingidos", diz a força das Nações Unidas.



Ainda de acordo com o comunicado, a situação de segurança no sul do Líbano é "extremamente difícil". Além do ataque israelense de quarta-feira, a Unifil relatou pelo menos três outros incidentes com disparos não identificados contra postos da missão nesta semana.



Israel já pediu a retirada das tropas da força da ONU da região, no âmbito da ofensiva contra o grupo xiita Hezbollah, e "danificou deliberadamente câmeras, iluminações e equipamentos de comunicação" em algumas bases, segundo o comunicado.



A postura incomodou a comunidade internacional e os países integrantes da Unifil, como a Itália, que disse que a força não aceita ordens de Tel Aviv. (com Ansa)