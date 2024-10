Formulário I-485 explicado: como solicitar com sucesso a residência permanente nos EUA

Publicado em 14/10/2024 às 16:28

O processo de ajuste de status significa que um estrangeiro decide se tornar um residente permanente dos Estados Unidos. Este texto responderá como e o que é o processo de Ajuste de Status, de que forma o Formulário I-485 pode ser preenchido, e se é possível ou não preencher o Formulário I-130 e o Formulário I-485 juntos.



O que é o processo de ajuste de status

O Adjustment of Status (AOS) permite que pessoas que já residem nos EUA por um visto temporário ou status de não imigrante busquem o green card sem ter que retornar ao seu país de origem para processamento consular. No entanto, o processo acima é apenas uma possibilidade para candidatos com parentes imediatos de cidadãos dos EUA, aqueles com uma oferta de emprego ou visto baseado em emprego, imigrantes humanitários, incluindo refugiados e asilados.

Para se qualificar para o AOS, os candidatos devem:



Atualmente presente fisicamente nos Estados Unidos.



Mudou-se para os EUA legalmente, geralmente com um visto específico ou ao passar por um posto de controle de imigração em um determinado porto.



Entenda os requisitos comuns ao seu tipo de imigração (por exemplo, visto de família, visto de trabalho, etc.).

O AOS tem suas vantagens porque os candidatos podem permanecer no país esperando que sua solicitação seja processada sem passar meses fora. Como parte do processo do AOS, os candidatos podem ser autorizados a solicitar uma autorização de trabalho (I form 765) e permissão para viajar (I form 131) também.



Como preencher o Formulário I-485

I-485 de imigração federal para registrar residência permanente ou ajustar status é o formulário principal usado para solicitar o AOS. É extremamente importante preencher todos os espaços deste formulário corretamente para evitar cálculos desnecessariamente longos. Veja como fazer isso:

Informações pessoais:

Isso deve incluir seu nome completo, data de nascimento e o país em que você nasceu. Não se esqueça de fornecer seus nomes anteriores ou qualquer pseudônimo que você possa ter usado no passado.

Histórico de imigração:

Você será questionado sobre seu status imigratório atual, tipo de visto, número de visitas e entradas anteriores nos EUA. Novamente, seja honesto.

Categoria de Elegibilidade:

Selecione a categoria de elegibilidade na qual você ou sua família atenderão aos requisitos para a categoria de imigração que deseja se inscrever (imigração baseada na família, imigração baseada no emprego, refugiado ou asilo etc.). Se estiver se inscrevendo por meio de parentes, será necessário adicionar algumas informações sobre esse parentesco.

Perguntas sobre antecedentes criminais e segurança:

Tem perguntas sobre condenações criminais e/ou deportação ou outros assuntos relacionados à segurança. Coopere totalmente respondendo honestamente e conforme for comprovado por documentos.

Documentos de suporte:

Envie todos os documentos pertinentes, incluindo sua certidão de nascimento, passaporte, Formulário I-94 (Registro de Chegada/Partida) e evidência de status de imigração válido. Alguns dos documentos adicionais podem incluir uma certidão de casamento, uma carta do empregador oferecendo um emprego ou o aviso de aprovação para asilo.

Exame médico:

Você também terá que preencher o Formulário I-693, Relatório de Exame Médico e Registro de Vacinação, a ser preenchido por um médico autorizado pelo USCIS.



Como determinar se sou elegível para arquivamentos simultâneos dos Formulários I-130 e I-485?

Outro termo é arquivamento simultâneo , quando tanto o Formulário I-130 (Petição para Parente Estrangeiro) quanto o Formulário I-485 são arquivados simultaneamente. Isso está disponível apenas em circunstâncias limitadas e pode reduzir drasticamente o tempo de processamento.

Você pode ser elegível para arquivamento simultâneo se:

- Você é parente próximo de um cidadão americano – seu cônjuge, seu filho ou seu pai/mãe.



- O status atual de muitos candidatos é que eles estão nos Estados Unidos e se qualificam para o Ajuste de Status.



- Você preenche todos os critérios admissíveis para preencher os formulários I-130 e I-485.

Nesses casos, seu parente cidadão dos EUA pode preencher e enviar o Formulário I-130 em seu nome e você preenche o Formulário I-485 para iniciar o processo AOS. Isso pode ser benéfico porque o USCIS aprovará ambas as petições de uma vez, o que será significativamente benéfico para o tempo total de recebimento da residência permanente.

É uma regra prática importantíssima; a solicitação de residência permanente nos EUA sob o Ajuste de Status deve ser feita corretamente. Aprenda sobre o processo AOS, preencha o Formulário I-485 corretamente e descubra se você é elegível para arquivamento simultâneo para melhorar o resultado da sua solicitação. É sempre importante fornecer dados verdadeiros e sólidos e, ao preparar o relatório, deve-se pedir ajuda a um advogado para evitar erros.