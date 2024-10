Número de resgatados pelo Brasil no Líbano passa de mil

Quinto voo de repatriação decolou de Beirute nesse domingo

Publicado em 14/10/2024 às 09:12

Alterado em 14/10/2024 às 09:12

Embarque de famílias repatriadas pela Operação Raízes do Cedro Foto: Ansa

Passou de mil o número de brasileiros e familiares resgatados do Líbano no âmbito da Operação Raízes do Cedro.

O quinto voo de repatriação decolou do Aeroporto de Beirute ao meio-dia (horário de Brasília) desse domingo (13) com 220 passageiros a bordo, incluindo 10 crianças de colo, além de dois animais de estimação.

A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) ainda fará uma escala em Lisboa, Portugal, antes de chegar em Guarulhos (SP). O avião também levou ao país árabe uma carga de 1,4 mil cestas básicas e 6,9 mil embalagens de medicamentos arrecadados pela Associação Unidos pelo Líbano.



Considerando o quinto voo, a Operação Raízes do Cedro já resgatou 1.105 pessoas e 13 animais de estimação em uma semana.



A iniciativa foi determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na esteira do acirramento da guerra entre Israel e o grupo xiita Hezbollah, que já matou mais de 2 mil pessoas no Líbano em cerca de três semanas.



A comunidade brasileira no país árabe é estimada em pouco mais de 20 mil indivíduos. (com Ansa)