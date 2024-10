Papa receberá Zelensky no Vaticano na próxima sexta-feira

Encontro ocorrerá após Francisco receber premiê da Espanha

Publicado em 09/10/2024 às 14:07

Alterado em 09/10/2024 às 14:07

O papa Francisco receberá o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em audiência no Vaticano, na manhã da próxima sexta-feira (11), informou a Sala de Imprensa da Santa Sé nesta quarta (9).

De acordo com o comunicado, o encontro no Palácio Apostólico do Vaticano ocorrerá das 9h30 às 10h (horário local), após o Pontífice receber o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, às 9h.

A expectativa é de que Zelensky também se reúna com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

O anúncio é feito no dia em que o líder da Igreja Católica convidou mais uma vez os fiéis para rezarem pelo fim de todos os conflitos no mundo, incluindo a guerra russa deflagrada contra a Ucrânia há mais de dois anos.



Esta é a terceira vez que Jorge Bergoglio e Zelensky se encontram, depois da audiência no Vaticano em 13 de maio de 2023 e após a reunião bilateral de 14 de junho, à margem da cúpula do G7 em Borgo Egnazia, no sul da Itália.



Na ocasião, o presidente da Ucrânia agradeceu o argentino pelas "orações pela paz", pela "proximidade espiritual" ao povo e pelas "ajudas humanitárias". Além disso, informou o Santo Padre "sobre as consequências da agressão russa, do terror aéreo e da difícil situação energética".



Os dois líderes discutiram "a fórmula da paz [plano de Kiev para o fim da guerra], o papel da Santa Sé em estabelecer uma paz justa e duradoura e as expectativas pela cúpula sobre a paz global".

Em março passado, Francisco chegou a ser criticado por membros do governo Zelensky após ter dito que a Ucrânia precisava ter a "coragem de negociar" a paz com a Rússia. (com Ansa)