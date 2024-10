Ataque de Israel mata 10 bombeiros no sul do Líbano

Tel Aviv realizou novo bombardeio na fronteira com o Líbano

Publicado em 08/10/2024 às 09:39

Alterado em 08/10/2024 às 09:39

Guerra entre Israel e Hezbollah já matou 115 socorristas em um ano no Líbano Foto: Ansa

Um ataque de Israel na fronteira com o Líbano na madrugada dessa segunda-feira (7) matou 10 bombeiros que estavam prontos para sair em uma missão de socorro.

Segundo o Ministério da Saúde libanês, o quartel ficava em Baraachit, e todos os 10 profissionais que estavam no local faleceram.

De acordo com um relatório da AFP baseado em dados oficiais do governo libanês, desde o início do confronto entre Israel e Hezbollah, há um ano, 115 bombeiros e socorristas morreram em ataques.



Já as Forças de Defesa Israelenses (IDF) confirmaram a morte do marechal Aviv Magen, 43, durante operações de combate na fronteira com o Líbano. O mesmo incidente já havia matado ontem o sargento-maior Etay Azulay, 25.



Mais de 2 mil pessoas foram mortas no Líbano em quase um ano de hostilidades entre Israel e Hezbollah, incluindo mais de 100 crianças. (com Ansa)