Hezbollah mata ao menos 8 soldados israelenses no Líbano

Soldados das Forças de Defesa de Israel em ação no sul do Líbano Foto: Ansa

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram nessa quarta-feira (2) que pelo menos oito soldados morreram durante os combates contra o grupo xiita Hezbollah no Líbano.

A primeira vítima foi o capitão Eitan Itzhak Oster, de 22 anos, que era um dos líderes da unidade de comando Egoz.

Ele morreu em um confronto com militantes do movimento em uma aldeia no sul do território libanês.

Os outros sete soldados falecidos foram Harel Etinger (23 anos), Itai Ariel Giat (23), Noam Barzilay (22), Or Mantzur (21), Nazar Itkin (21), Almken Terefe (21) e Ido Broyer (21).



O Hezbollah confirmou que os seus membros que estão resistindo aos ataques terrestres israelenses "mataram e feriram" soldados inimigos nas proximidades de Yarun.



As IDF, no entanto, relataram que 100 foguetes foram disparados do Líbano em direção ao norte de Israel, danificando 10 casas em Metula. As áreas de Kiryat e da Galileia Ocidental também foram alvos.

Já o jornal New York Times apontou que os recentes ataques aéreos israelenses destruíram cerca de metade dos mísseis e foguetes que o Hezbollah acumulou ao longo de mais de três décadas, desferindo um duro golpe nas capacidades ofensivas do grupo.



O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou durante uma reunião de emergência que a região do Oriente Médio está rapidamente se tornando um "inferno".



"Há uma semana informei o Conselho de Segurança sobre a situação alarmante no Líbano, desde então as coisas passaram de mal a muito, muito pior. Os civis estão pagando um preço terrível, que condeno veementemente", afirmou Guterres. (com Ansa)