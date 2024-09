Financial Times diz que radicalismo de Elon Musk causa debandada de usuários do X

Segundo o FT, muitos usuários deixaram a plataforma completamente, enquanto outros não aparecem mais

Publicado em 28/09/2024 às 13:57

Alterado em 28/09/2024 às 13:57

Plataforma concorrente teria experimentado rápido crescimento depois que Musk fez postagem falando de 'guerra civil' no Reino Unido por causa da imigração Foto: Reuters/Dado Ruvic

Em artigo publicado em suas redes sociais, o Financial Times, tradicional jornal inglês de economia, aponta a acentuada saída de usuários da plataforma X por causa das postagens e declarações extremistas de seu proprietário, Elon Musk.

“Esse êxodo tem sido particularmente evidente na Grã-Bretanha, tendo ganhado tração desde que Musk começou a postar coisas como ‘a guerra civil é inevitável’ durante os motins que eclodiram durante o verão”, diz o texto.

Segundo o FT, muitos usuários deixaram a plataforma completamente, enquanto outros simplesmente não aparecem.

“Seja como for, a atividade caiu de forma notável. Dados da Similarweb mostram que usuários diários ativos no Reino Unido caíram de 8 milhões há um ano para apenas cerca de 5,6 milhões agora. A mesma coisa está acontecendo em outros lugares, e não apenas em lugares onde a plataforma foi proibida, como o Brasil. Durante o mesmo período de 16 meses, os utilizadores ativos do X nos EUA caíram cerca de um quinto”, relata o artigo.

A publicação mostra um gráfico em que fica claro o declínio de usuários tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos:





Além disso, outro gráfico revela que a debandada do X é bem maior entre usuários identificados como progressistas:





Outro dado: a plataforma Bluesky experimentou um rápido crescimento depois que Musk fez postagem falando de “guerra civil” no Reino Unido por causa da imigração:





(com Última Hora Online)