Israel anuncia que matou Nasrallah; expectativa é de escalada de violência

Por Julinho Bittencourt - O chefe do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, está morto, segundo anúncio feito neste sábado (28) pelas Forças de Defesa de Israel (FDI). Ele morreu após um ataque aéreo israelense na sexta-feira (27), nos subúrbios de Beirute, no Líbano, em uma área conhecida como Dahiyeh, um reduto estratégico do grupo.

"O ataque foi realizado enquanto os altos escalões do Hezbollah estavam em sua sede e coordenavam atividades terroristas contra os cidadãos do Estado de Israel", informou o comunicado das FDI.

Ainda na própria sexta-feira, o Hezbollah confirmou que perdeu o contato com Nasrallah após um ataque israelense ao QG do grupo em Beirute. O fato fez com que aumentassem as especulações sobre seu possível falecimento. Segundo a mídia europeia, o Hezbollah avalia a situação e se prepara para um eventual pronunciamento.

Área densamente povoada

O bairro de Dahiyeh é uma área densamente povoada, predominantemente xiita. O Ministério da Saúde do Líbano informou que vários prédios foram bombardeados no local e pelo menos seis pessoas morreram e 91 ficaram feridas nas explosões. O número de mortos pode aumentar, já que as equipes de resgate ainda estão vasculhando os escombros de seis edifícios que foram completamente destruídos.

Trata-se do momento mais dramático em 18 anos de atrito desde que israelenses e o Hezbollah se enfrentaram na mais recente guerra entre os dois. A violenta ação de Israel começou com a explosão de pagers de membros do Hezbollah explodindo e acabou com a morte de Nasrallah.

Caso seja confirmada oficialmente pelo Hezbollah, a morte de Hassan Nasrallah poderá desencadear novas ondas de violência no Oriente Médio.