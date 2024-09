Explosões de pagers do Hezbollah deixam 7 mortos na Síria

Publicado em 17/09/2024 às 13:30

Alterado em 17/09/2024 às 17:42

Pelo menos sete membros do Hezbollah morreram em explosões coordenadas de aparelhos pagers, em Damasco, capital da Síria, de acordo com o site Sabereen News, que é próximo ao Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica do Irã, aliado do grupo libanês.



As vítimas estavam no bairro de Seyedah Zeinab, bastião xiita em Damasco.



Outras oito mortes já foram confirmadas no Líbano, onde o número de feridos se aproxima de 3 mil.

O grupo xiita libanês Hezbollah atribuiu a Israel a "total responsabilidade" pelas explosões simultâneas de centenas de pagers de membros do grupo em Beirute e Damasco, ação que, até o momento, deixou pelo menos oito mortos no Líbano e sete na Síria.



Em comunicado, a milícia promete impor uma "justa punição" ao país judeu, elevando o risco de uma nova escalada da tensão no Oriente Médio.



Pagers são aparelhos de comunicação de mensagens curtas, e foram muito usados no Brasil nos anos 80/90. (com Ansa)