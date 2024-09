Tribunal adia para março julgamento pela morte de Maradona

Ex-jogador faleceu aos 60 anos em 2020 após uma cirurgia

Publicado em 14/09/2024 às 09:36

Alterado em 14/09/2024 às 09:36

Um tribunal da Argentina adiou para março de 2025 o início do julgamento de oito profissionais de saúde pela morte do ex-jogador Diego Maradona, ocorrida em novembro de 2020.

A primeira audiência estava agendada para outubro, mas as autoridades locais atenderam ao pedido de três réus para adiar o começo do julgamento pela segunda vez.

Todos eles aguardam o processo em liberdade.



A solicitação de reagendamento foi feita pelo neurocirurgião Leopoldo Luque, pela psiquiatra Agustina Cosachov e pelo psicólogo Carlos Ángel Díaz.



Os profissionais de saúde serão julgados por um tribunal de San Isidro por "assassinato com dolo eventual", quando não há intenção de matar. O ídolo do Napoli morreu em novembro de 2020, aos 60 anos, pouco tempo depois de uma cirurgia de um hematoma na cabeça.



De acordo com a autópsia, Maradona morreu em razão de um "edema pulmonar agudo secundário à insuficiência cardíaca agudizada", o que levou a equipe médica do astro a ser acusada de negligência. (com Ansa)