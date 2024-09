Zelensky convidará Rússia para cúpula de paz em novembro

Presidente da Ucrânia também se reunirá com Biden 'neste mês'

Publicado em 13/09/2024 às 12:26

Alterado em 13/09/2024 às 12:26

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta sexta-feira (13) que convidará a Rússia para a próxima cúpula de paz global em novembro, informou o portal Unian.



A primeira cúpula de paz ocorreu nos dias 15 e 16 de junho na Suíça e contou com a participação de representantes de 91 países e oito organizações.



As autoridades russas, que não foram convidadas no primeiro encontro, se negaram a participar.



O evento teve como base a "fórmula de paz" de Zelensky, que também contém uma cláusula sobre a retirada das tropas russas dos territórios de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia, anexados pela Rússia, restabelecendo as fronteiras da Ucrânia de 1991.



Hoje cedo, o líder ucraniano também confirmou que se encontrará com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, "este mês" para apresentar o seu "plano de vitória" sobre como acabar com dois anos e meio de guerra com a Rússia.



Zelensky explicou que "não tem muitos pontos e cada ponto dependerá da decisão de Biden".

"É por isso que acho que vai ajudar. Não posso garantir 100% de que isso irá parar Putin, mas tornará a Ucrânia mais forte", acrescentou.



Por fim, afirmou que a ofensiva ucraniana de agosto na região russa de Kursk "parou o avanço russo em Kharkiv e retardou a sua progressão em Donetsk, mesmo que a situação lá seja muito difícil".

Segundo ele, Moscou foi forçado a enviar 40 mil homens para Kursk. "Ainda há um longo caminho a percorrer", continuou.



Ontem, o Exército da Rússia anunciou pela primeira vez que conseguiu recuperar terreno em Kursk. Por outro lado, Kiev confirmou a contraofensiva de Moscou, especificando, no entanto, que estava "de acordo" com os seus planos. (com Ansa)