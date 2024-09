Sentiu! Trump diz que não participará de outro debate contra Harris

Republicano declarou que venceu disputa da ABC News

O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu nesta quinta-feira (12) que não participará de um novo debate eleitoral contra a sua rival democrata Kamala Harris.

"Não haverá terceiro debate", escreveu o ex-mandatário na plataforma Truth Social, incluindo o encontro cara a cara com o atual presidente dos EUA, Joe Biden, em junho.

"Quando um boxeador perde a luta, a primeira coisa que ele fala é que deseja uma revanche. As pesquisas indicam claramente que eu ganhei o debate", acrescentou o magnata.



No entanto, a mídia americana publicou pesquisas que mostram que o eleitorado considerou a atual vice-presidente como a vencedora do debate da ABC News. Um levantamento da CNN, por exemplo, diz que a democrata ganhou por 63% a 37%.



Harris não demorou muito para reagir. Ela usou as redes sociais para afirmar que os "eleitores americanos merecem um segundo debate" entre eles.



Em uma pesquisa após o debate na Filadélfia, um levantamento da agência de notícias Reuters e do Instituto Ipsos mostrou que a candidata democrata ampliou a liderança das intenções de voto. Harris aparece com 47%, enquanto Trump somou 42%. (com Ansa)