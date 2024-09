Kamala Harris controla a cena e coloca Donald Trump na defensiva em debate combativo

Wall Street permaneceu no limite, já que o debate observado de perto deu aos investidores pouca clareza sobre as principais questões políticas, mesmo com os mercados de apostas oscilando a favor de Harris

Publicado em 11/09/2024 às 05:01

Alterado em 11/09/2024 às 08:02

O candidato presidencial republicano, ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e a candidata presidencial democrata, a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, apertam as mãos antes do início do debate Foto: Reuters/Brian Snyder

A candidata democrata Kamala Harris colocou seu rival republicano Donald Trump na defensiva em um debate presidencial combativo nesta terça-feira (10), com uma série de ataques à sua aptidão para o cargo, seu apoio às restrições ao aborto e sua miríade de problemas legais.



Ex-promotora, Harris, de 59 anos, controlou o debate desde o início, irritando-se repetidamente com sua rival e levando Trump, de 78 anos, visivelmente irritado, a fazer uma série de réplicas cheias de falsidades.

A certa altura, ela incitou o ex-presidente, dizendo que as pessoas costumam deixar seus comícios de campanha mais cedo "por exaustão e tédio".



Trump, que ficou frustrado com o tamanho das multidões de Harris, disse: "Meus comícios, temos os maiores comícios, os comícios mais incríveis da história da política".



Ele então se voltou para uma falsa alegação sobre imigrantes comendo animais de estimação em Springfield, Ohio, que circulou nas redes sociais e foi amplificada pelo candidato a vice-presidente de Trump, o senador JD Vance.



"Eles estão comendo os cachorros!" ele disse, enquanto Harris ria incrédula. "As pessoas que entraram, estão comendo os gatos! Eles estão comendo os animais de estimação das pessoas que moram lá.



"Fale sobre extremo", respondeu Harris. Seu plano sempre foi incitar Trump a dizer coisas que poderiam se tornar clipes virais de mídia social, disseram seus assessores de antemão.



Faltando oito semanas para a eleição e dias até o início da votação antecipada em alguns Estados, o debate - o único agendado - ofereceu uma rara oportunidade para ambos os candidatos defenderem uma audiência televisiva de dezenas de milhões de eleitores.

Os candidatos entraram em conflito sobre imigração, política externa e saúde, mas o debate foi leve em detalhes políticos específicos.



Wall Street permaneceu no limite, já que o debate observado de perto deu aos investidores pouca clareza sobre as principais questões políticas, mesmo com os mercados de apostas oscilando a favor de Harris.



Em vez disso, a abordagem enérgica de Harris conseguiu colocar o foco em Trump, deixando seus aliados exultantes e alguns republicanos reconhecendo as lutas de Trump.

Trump repetiu sua falsa alegação de que sua derrota nas eleições de 2020 foi devido a fraude, chamou Harris de "marxista" e afirmou falsamente que os migrantes causaram uma onda de crimes violentos.



"Trump perdeu a oportunidade de manter o foco no processo contra Biden-Harris na economia e na fronteira e, em vez disso, mordeu a isca e perseguiu tocas de coelho no negacionismo eleitoral e nos imigrantes que comem nossos animais de estimação", disse Marc Short, que atuou como chefe de gabinete do ex-vice-presidente de Trump, Mike Pence.



Em um impulso para a campanha de Harris, a megaestrela pop Taylor Swift disse a seus 283 milhões de seguidores no Instagram imediatamente após o debate que apoiaria a vice-presidente Harris e seu companheiro de chapa Tim Walz na eleição de 5 de novembro. Ela assinou "senhora dos gatos sem filhos", uma referência a comentários polêmicos feitos por Vance, candidato a vice de Trump.



O mercado de previsões online PredictIt para as eleições gerais presidenciais de 2024 mostrou que a probabilidade de vitória de Trump diminuiu durante o debate, de 52% para 47%. As chances de Harris melhoraram de 53% para 55%.



Em um sinal de confiança no resultado do debate, a campanha de Harris desafiou Trump para um segundo turno em outubro.



Trump depois deu o raro passo de entrar na "sala de rotação" próxima, um trabalho geralmente deixado para os apoiadores, onde disse aos repórteres: "Este foi o meu melhor debate". Um grupo de eleitores indecisos disse à Reuters que ainda não está convencido de que ela seja a melhor candidata.



Questionado sobre a campanha de Harris buscando um segundo debate, Trump disse à Fox News: "Ela quer porque perdeu". "Eu tenho que pensar sobre isso, mas se você ganhou o debate, eu meio que acho que talvez eu não devesse fazer isso. Por que eu deveria fazer outro debate?" ele disse.



UM APERTO DE MÃO SURPRESA

Trump, que passou semanas lançando ataques pessoais a Harris, incluindo insultos racistas e sexistas, evitou esse padrão durante os primeiros momentos do debate, mas rapidamente ficou agitado com a ofensiva de Harris.



Trump foi questionado pelos moderadores sobre um desses ataques, quando disse em um evento com jornalistas negros em julho que Harris havia recentemente "se tornado uma pessoa negra".



"Eu não poderia me importar menos", disse ele. "O que ela quer ser está OK para mim."



Harris, que tem herança negra e sul-asiática, respondeu: "Acho uma tragédia termos alguém que quer ser presidente que, ao longo de sua carreira, tentou consistentemente usar a raça para dividir o povo americano".



Ela criticou Trump por sua condenação criminal por encobrir pagamentos de suborno a uma estrela pornô, bem como suas outras acusações e um julgamento civil que o considerou responsável por agressão sexual. Trump negou irregularidades e novamente acusou Harris e os democratas de orquestrar todos os casos sem provas.



O debate começou às 21h, com um aperto de mão surpresa entre os dois oponentes, que nunca haviam se encontrado antes. Harris se aproximou de Trump em seu púlpito, apresentando-se pelo nome, no que foi o primeiro aperto de mão em um debate presidencial desde 2016.



O encontro foi particularmente importante para Harris, com pesquisas de opinião mostrando que mais de um quarto dos prováveis eleitores sentem que não sabem o suficiente sobre ela. Harris entrou na corrida há apenas sete semanas, após a saída do presidente Joe Biden.



Harris fez um longo ataque aos limites do aborto, falando apaixonadamente sobre mulheres a quem foi negado atendimento de emergência e vítimas de incesto incapazes de interromper a gravidez devido a proibições estaduais que proliferaram desde que a Suprema Corte dos EUA eliminou um direito nacional em 2022. Três nomeados por Trump estavam na maioria dessa decisão.



Ela também afirmou que Trump apoiaria uma proibição nacional. Trump chamou essa afirmação de falsa, mas se recusou a dizer explicitamente que vetaria tal lei.



Trump, que às vezes tem lutado com mensagens sobre o aborto, disse falsamente que Harris e os democratas apoiam o infanticídio, que - como observou a moderadora da ABC News, Linsey Davis - é crime em todos os estados.



Harris também procurou vincular Trump ao Projeto 2025, um projeto de política conservadora que propõe expandir o poder executivo, eliminar as regulamentações ambientais e tornar ilegal o envio de pílulas abortivas através das fronteiras estaduais, entre outros objetivos da direita.



Trump respondeu que "não tem nada a ver" com o Projeto 2025, embora alguns de seus conselheiros estivessem envolvidos em sua criação.



Ron Bonjean, estrategista republicano, disse que Trump "não fez nenhum favor a si mesmo", mas acrescentou que ainda não está claro se o desempenho de Harris mudará a dinâmica da corrida. As pesquisas mostram que a grande maioria dos americanos já se decidiu, deixando uma pequena parcela de eleitores indecisos em disputa.



CONFRONTOS NA ECONOMIA E NA POLÍTICA EXTERNA

Os candidatos abriram o debate focando na economia, uma questão que as pesquisas de opinião mostram que favorece Trump.



Harris atacou a intenção de Trump de impor altas tarifas sobre produtos estrangeiros - uma proposta que ela comparou a um imposto sobre vendas para a classe média - enquanto divulgava seu plano de oferecer benefícios fiscais a famílias e pequenas empresas.



Trump criticou Harris pela inflação persistente durante o mandato do governo Biden, embora tenha exagerado o nível de aumentos de preços. A inflação, disse ele, "tem sido um desastre para as pessoas, para a classe média, para todas as classes".



Os candidatos também trocaram farpas sobre a guerra Israel-Gaza e a invasão russa da Ucrânia, embora nenhum deles tenha oferecido detalhes sobre como buscariam encerrar cada conflito.



Harris acusou Trump de estar disposto a abandonar o apoio dos EUA à Ucrânia para bajular o presidente russo, Vladimir Putin, chamando Trump de "desgraça", enquanto Trump afirmou que Harris "odeia" Israel - uma afirmação que ela rejeitou.



Os debates presidenciais não mudam necessariamente a mente dos eleitores, mas podem ter consequências profundas. O fraco desempenho de Biden contra Trump em junho o levou a abandonar sua campanha em 21 de julho.



Em uma disputa que pode novamente se resumir a dezenas de milhares de votos em um punhado de estados, mesmo uma pequena mudança na opinião pública pode alterar o resultado. Os dois candidatos estão efetivamente empatados nos sete estados decisivos que provavelmente decidirão a eleição, de acordo com as médias das pesquisas compiladas pelo New York Times.