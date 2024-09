Herdeiros de Gustave Eiffel brigam com prefeita de Paris: querem retirada dos arcos olímpicos da torre

Anne Hidalgo quer a permanência do símbolo na secular estrutura de ferro

Os herdeiros de Gustave Eiffel opõem-se à proposta da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, de não retirar os cinco círculos olímpicos que se destacam na frente do histórico monumento da capital da França, a torre Eiffel, mesmo após o fim dos Jogos de Paris e das Paralimpíadas A prefeita pretende mantê-los no local pelo menos até 2028, no entanto, os descendentes de Eiffel propõem que a cidade "entregue-os simbolicamente" a Los Angeles, nos Estados Unidos, que receberá as próximas Olimpíadas, até o final do ano.

Em comunicado, a Associação dos Descendentes de Gustave Eiffel reitera a sua "posição contrária" a "exibição definitiva dos anéis" para além do final dos Jogos Olímpicos, "sem qualquer data clara definida para a retirada do monumento".

A ideia lançada há uma semana por Hidalgo já atraiu uma série de opiniões opostas, incluindo muitos defensores do patrimônio arquitetônico parisiense. Os herdeiros de Eiffel consultaram um escritório de advogados e obtiveram a opinião de que "como herdeiros de Gustave Eiffel", os membros da Associação têm o direito "de se opor a qualquer alteração que viole o respeito pela obra do seu antepassado".



Além disso, "os cinco anéis olímpicos suspensos induzem à uma mudança substancial nos aspectos visuais e simbólicos da Torre Eiffel. Coloridos, de grandes dimensões, instalados no centro do acesso principal à torre, criam um forte desequilíbrio e modificam substancialmente as formas puras do monumento", afirmam os advogados. (com Ansa)

