Argentina prepara ofensiva para isolar Venezuela na região

Medida se fortalece após cerco à embaixada argentina em Caracas

Publicado em 09/09/2024 às 10:50

Mauro Vieira em pronunciamento após reunião com Diana Mondino Foto: José Cruz/Agência Brasil

O governo da Argentina prepara uma ofensiva diplomática para isolar a Venezuela dos blocos regionais da América Latina.



À frente da medida está a ministra das Relações Exteriores do país, Diana Mondino, que estuda uma série de ações que possam pressionar o regime de Nicolás Maduro.



Buenos Aires já havia demonstrado sua posição no último encontro da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e pretende reiterá-la no Consenso de Brasília.



A crise diplomática entre Argentina e Venezuela se intensificou após forças venezuelanas terem cercado a embaixada de Buenos Aires em Caracas - que estava sob proteção do Brasil desde 1º de agosto - no último final de semana.

O local dá refúgio a seis opositores venezuelanos.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentava se colocar como mediador no conflito interno na Venezuela, agravado pelas eleições de 28 de julho, mas a decisão unilateral de Caracas de retirar a custódia da embaixada argentina do Brasil foi vista como um sinal claro de distanciamento entre as duas nações.



O cerco ao prédio terminou após a notícia de que o ex-candidato à presidência Edmundo González Urrutia havia embarcado para exílio na Espanha. Ainda assim, a polícia venezuelana permanece próxima à embaixada. (com Ansa)