Juiz adia pena contra Trump em caso de suborno a atriz pornô

Divulgação da dosimetria ficou para depois de eleições

Publicado em 06/09/2024 às 17:42

Alterado em 06/09/2024 às 19:27

A poucos dias do primeiro debate na TV com Kamala Harris e apenas nove semanas antes das eleições, Donald Trump conseguiu uma importante vitória na Justiça: o adiamento da divulgação da pena no caso do suborno à estrela pornô Stormy Daniels.

O ex-presidente republicano foi declarado culpado no fim de maio, e o anúncio da dosimetria da sentença estava previsto para 18 de setembro, mas foi alterado para 26 de novembro pelo juiz Juan Merchan, ou seja, 21 dias depois do pleito pela Casa Branca.

Além disso, o magistrado fixou para 12 de novembro a decisão sobre o recurso da defesa de Trump para anular a condenação com base na sentença da Suprema Corte que conferiu imunidade parcial a atos cometidos por presidentes no exercício do cargo.



O republicano foi declarado culpado de falsificar registros financeiros para ocultar um pagamento a Daniels antes das eleições de 2016, que o levaram à Casa Branca. O objetivo seria impedir que a atriz revelasse um relacionamento extraconjugal entre eles em plena campanha eleitoral.



O ex-presidente pode pegar uma pena de até quatro anos de prisão, o que não o impediria de continuar na corrida pela Casa Branca contra a democrata Kamala Harris. (com Ansa)