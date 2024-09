Lula, Petro e Obrador fazem reunião secreta sobre Venezuela

Líderes discutiram crise após ordem de prisão contra González

Publicado em 03/09/2024 às 12:22

Alterado em 03/09/2024 às 13:37

Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, da Colômbia, Gustavo Petro, e do México, Andrés Manuel López Obrador, realizaram uma reunião por videoconferência no mais absoluto sigilo para discutir a crise na Venezuela, após a ordem de prisão contra o candidato de oposição Edmundo González.

Fontes do governo Petro em Bogotá informaram à ANSA que os líderes decidiram manter "absoluta discrição" para que o teor da conversa não vazasse.

As mesmas fontes não confirmaram se o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também participou, conforme publicado pela imprensa colombiana.



Brasil, Colômbia e México decidiram exercer um papel de mediação entre o regime chavista e a oposição. No entanto, falas recentes de Lula evidenciam um crescente descontentamento com Maduro, com o presidente brasileiro cobrando "explicações" do líder venezuelano ao mundo. (com Ansa)