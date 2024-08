'Terra está com febre', diz Papa em novo apelo pelo clima

Francisco divulgou mensagem com intenção de oração de setembro

Publicado em 31/08/2024 às 09:11

Alterado em 31/08/2024 às 09:11

A defesa do meio ambiente é uma das bandeiras do pontificado de Francisco Foto: Ansa

Em um novo alerta contra as mudanças climáticas, o papa Francisco disse nesta sexta-feira (30) que a Terra está doente e enfatizou que enfrentar as crises ambientais causadas pelo homem "requer respostas não só ecológicas, mas também sociais, econômicas e políticas".

"Se medirmos a temperatura do planeta, isso nos dirá que a Terra está com febre. E se sente mal como qualquer doente", declarou o Pontífice em uma mensagem de vídeo.



"Mas será que ouvimos esta dor?, questionou ele, alertando que é preciso comprometimento com "a proteção da natureza, mudando nossos hábitos pessoais e comunitários." Na sequência, Jorge Bergoglio convida todos a rezar "para que cada um de nós possa ouvir com o coração o grito da Terra e o grito das vítimas dos desastres ambientais e da crise climática, comprometendo-nos pessoalmente a salvaguardar o mundo que habitamos".



"Escutamos a dor dos milhões de vítimas dos desastres ambientais?", pergunta novamente o religioso.

Na gravação em espanhol, que tem como intenção de oração para o mês de setembro o "clamor da terra" e é divulgada pela Rede Mundial de Oração do Papa, o líder da Igreja Católica destaca que "aqueles que mais sofrem as consequências destas catástrofes são os pobres, aqueles que são obrigados a abandonar as suas casas devido a inundações, ondas de calor ou secas".



"Enfrentar as crises ambientais provocadas pelo homem, como a crise climática, a poluição ou a perda de biodiversidade, exige respostas não só ecológicas, mas também sociais, econômicas e políticas", concluiu Francisco.



A defesa do meio ambiente é uma das bandeiras do pontificado de Francisco, que dedicou até uma encíclica a este tema, a "Louvado seja", algo inédito na história da Igreja Católica. (com Ansa)