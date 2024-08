Israel diz ter matado chefe do Hamas na Cisjordânia

Exército faz ampla operação militar no território pelo 3º dia

Wassem Hazem, líder do Hamas, foi morto Foto: reprodução da internet

O Exército de Israel anunciou nesta sexta-feira (30) que matou o chefe do Hamas em Jenin, na Cisjordânia, Wassem Hazem, além de outros dois membros do grupo fundamentalista islâmico em uma ofensiva deflagrada ao norte da região da Samaria.



"Hazem estava envolvido na execução e no gerenciamento de atentados com armas de fogo e bombas, além de desenvolver continuamente atividades terroristas na região da Judeia e da Samaria", afirmou em nota conjunta o exército, a agência de segurança e a polícia israelenses.



Ainda de acordo com o comunicado, "no veículo dos terroristas foram encontrados fuzis M16, um revólver, cartuchos, explosivos, granadas de gás e milhares de shekels [moeda israelense]".



Hoje é o terceiro dia de uma ampla operação militar realizada pelas tropas israelenses na Cisjordânia, iniciativa que arrisca agravar o conflito no Oriente Médio e definida como "violação do direito internacional" pela Organização das Nações Unidas (ONU). (com Ansa)