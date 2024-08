Harris promete abordagem mais dura sobre migração e apoia armas para Israel

Kamala lidera Trump por 45% a 41% em uma pesquisa Reuters/Ipsos publicada nessa quinta-feira, o que mostrou a vice-presidente provocando um novo entusiasmo entre os eleitores

Publicado em 30/08/2024 às 08:24

Alterado em 30/08/2024 às 08:24

Kamala Harris prometeu uma abordagem mais dura à migração ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos e disse que não reterá armas para Israel, em sua primeira entrevista a uma grande organização de notícias desde que se tornou a candidata democrata à presidência.



Na entrevista à âncora da CNN, Dana Bash, Harris procurou mostrar que está no comando das questões e dar aos americanos uma noção de suas posições políticas com pouco mais de dois meses até o dia da eleição em 5 de novembro.

Harris disse que renovaria um impulso para uma legislação abrangente de fronteira que restringiria a migração para os Estados Unidos e prometeu "fazer cumprir nossas leis" contra as travessias de fronteira.



"Temos leis que devem ser seguidas e aplicadas, que abordam e lidam com pessoas que cruzam nossa fronteira ilegalmente - a isso deve haver consequências", disse Harris.



Ela também se aproximou do forte apoio do presidente Joe Biden a Israel, e rejeitou os apelos de alguns membros do Partido Democrata de que Washington deveria repensar o envio de armas a Israel por causa do grande número de mortos palestinos em Gaza.

Ela disse que apoia um Israel forte, mas "devemos fazer um acordo" para obter um cessar-fogo no conflito de Gaza.



"Não, temos que fazer um acordo (de cessar-fogo e de reféns)", disse Harris quando perguntada se ela reteria armas para Israel. Ela é vice-presidente de Biden desde o início de seu governo.



Abbas Alawieh, cofundador do Movimento Nacional Não Comprometido que protestou contra a política de Biden, expressou frustração com a resposta de Harris em Gaza.

"Se a vice-presidente está interessada em um cessar-fogo, ela deve apoiar a interrupção imediata do envio do fogo", disse Alawieh.



Harris, acompanhada por seu companheiro de chapa vice-presidencial, o governador de Minnesota, Tim Walz, também disse que gostaria de adicionar um republicano ao seu gabinete se vencer a eleição.



"Acho importante ter pessoas à mesa quando algumas das decisões mais importantes estão sendo tomadas com visões diferentes, experiências diferentes. E acho que seria benéfico para o público americano ter um membro do meu gabinete que fosse republicano", disse ela.

AUMENTO NAS PESQUISAS

Desde que se tornou a candidata democrata à presidência no mês passado, Harris subiu nas pesquisas, arrecadou centenas de milhões de dólares em doações de campanha e teve uma série de discursos de campanha contundentes.



Ela lidera Trump por 45% a 41% em uma pesquisa Reuters/Ipsos publicada na quinta-feira, que mostrou a vice-presidente provocando um novo entusiasmo entre os eleitores.



Alguns críticos sugeriram que ela poderia ser menos polida em ambientes improvisados como uma entrevista na TV, mas ela pareceu não cometer grandes erros nessa quinta-feira.



Harris defendeu a forma como ela e Biden lidaram com a inflação, dizendo que eles herdaram uma economia devastada pela pandemia que ela disse que Trump administrou mal. Ela disse que muito trabalho foi feito para baixar os preços, mas que "os preços ainda estão muito altos".



Jeremi Suri, professor de história e relações públicas da Universidade do Texas, em Austin, disse que Harris pareceu experiente e uma "construtora de consenso" na entrevista, mas ela poderia ter tido "respostas mais concretas e específicas" sobre o que faria em seu primeiro dia como presidente.



Harris se moveu mais para o centro em algumas questões desde o momento em que concorreu à presidência em 2020, até assumir o lugar de Biden no mês passado como a escolha dos democratas para enfrentar o ex-presidente republicano Donald Trump na eleição.



Ela endureceu sua posição sobre a migração ao longo da fronteira sul dos EUA com o México. E também não quer mais a proibição do fracking, um método de produção de energia que emprega muitas pessoas na Pensilvânia, um dos poucos estados indecisos que podem decidir a eleição.



Quando questionada sobre suas mudanças de política, Harris disse: "Meus valores não mudaram".



Harris rejeitou um comentário de Trump no qual ele questionou se ela era uma negra americana. "O mesmo velho manual cansado", disse ela. "Próxima pergunta, por favor."



Trump, em um post em sua rede social, respondeu à entrevista dizendo: "Estou ansioso para debater com a camarada Kamala Harris e expô-la pela fraude que ela é". Trump muitas vezes se refere falsamente a Harris como marxista.



Embora ela tenha respondido a perguntas de jornalistas durante a campanha, e tenha sido entrevistada no TikTok nos últimos dias, ela não tinha, até essa quinta-feira, feito uma entrevista individual com uma grande rede ou jornalista impresso desde que Biden encerrou sua campanha de reeleição em 21 de julho e a endossou.



Dana Bash, que comoderou o debate de 27 de junho entre Trump e Biden, que acabou levando à saída do presidente da corrida, conduziu a entrevista em Savannah, Geórgia, enquanto Harris e Walz estavam em uma turnê de ônibus de campanha.