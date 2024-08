Parlamentares dos EUA indicam Corina Machado para Nobel da Paz

Americanos destacaram a 'liderança pacífica' da opositora

Publicado em 28/08/2024 às 06:02

Alterado em 28/08/2024 às 07:49

Um grupo de parlamentares dos Estados Unidos propôs a nomeação de María Corina Machado, líder da oposição venezuelana, para o Prêmio Nobel da Paz.

Os americanos destacaram que "a liderança pacífica" da ex-deputada "é um farol de esperança e resiliência para o povo" e representa uma "verdadeira personificação" da premiação.

Os legisladores ainda afirmam que as contribuições de Machado para a restauração da democracia na Venezuela são "notáveis", apesar das "ameaças e riscos".



"Em nosso trabalho como políticos que lutam pela democracia e pelos direitos humanos diante de regimes ditatoriais no Ocidente, raramente testemunhamos tanta coragem, altruísmo e firme compreensão da moralidade", diz a carta enviada ao comitê do Nobel, que tem a assinatura dos senadores Rick Scott e Marco Rubio.



Há poucos dias, quatro reitores da Universidade da Flórida fizeram a mesma proposta para Machado. A Comissão inicia a seleção dos candidatos em fevereiro e, após elaborar uma lista restrita, indica os vencedores no final do ano. (com Ansa)