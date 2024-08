Verão de 2024 na Itália está entre os mais quentes desde 1800

Informação foi divulgada pelo Conselho Nacional de Pesquisa

Publicado em 25/08/2024 às 10:42

Alterado em 25/08/2024 às 10:42

O verão de 2024 será considerado um dos mais quentes desde que os dados meteorológicos começaram a ser registrados na Itália, em 1800, informou nesse sábado (24) o Conselho Nacional de Pesquisa (CNR).

Depois de um junho que ficou em nono lugar entre os meses mais quentes e de um julho que ficou em terceiro lugar nas temperaturas médias mais elevadas, agosto confirmará a tendência.



"As chuvas esperadas para segunda-feira certamente não serão suficientes para podermos falar de um verão mais fresco", afirmou o meteorologista da região da Toscana, CNR e Consorzio Lamma, Claudio Tei.

Segundo ele, "as temperaturas continuarão a subir novamente acima da média, embora com valores muito mais aceitáveis em comparação com esses últimos dias".



Tei reforçou ainda que as tempestades devem começar a atingir o norte da Itália na próxima segunda-feira (26) e setembro será marcado por um "calor mais suportável".



A colocação do verão 2024 na série histórica será definida nos primeiros dias de setembro, quando serão publicados os dados do Instituto de Ciências Atmosféricas e Climáticas (Isac) do Cnr, "que também conterão a variação dos valores em relação à média de referência do período 1991-2020". (com Ansa)