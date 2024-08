'O apocalipse': grande troca de mísseis entre Israel e Hezbollah enquanto região observa escalada

...

Publicado em 25/08/2024 às 09:39

Alterado em 25/08/2024 às 10:16

O Hezbollah lançou centenas de foguetes e drones contra Israel na manhã deste domingo (25), enquanto os militares israelenses disseram ter atingido o Líbano com cerca de 100 jatos para impedir um ataque maior, em um dos maiores confrontos em mais de 10 meses de guerra na fronteira.



Mísseis eram visíveis se enrolando no céu do amanhecer, com trilhas de vapor escuro atrás deles, enquanto uma sirene de ataque aéreo soava em Israel e uma explosão distante iluminava o horizonte. A fumaça subia sobre as casas em Khiam, no sul do Líbano.

Três mortes foram confirmadas no Líbano e nenhuma em Israel, onde os danos parecem ser limitados. O Hezbollah indicou que ainda não estava planejando novos ataques. O ministro das Relações Exteriores de Israel disse que o país não busca uma guerra em grande escala.



Qualquer grande escalada nos combates, que começaram em paralelo com a guerra em Gaza, corre o risco de se transformar em uma conflagração regional, atraindo o Irã, apoiador do Hezbollah, e o principal aliado de Israel, os Estados Unidos.

Os ataques de domingo ocorreram enquanto os negociadores se reuniam no Cairo em um último esforço para concluir a suspensão dos combates em Gaza.



O grupo libanês apoiado pelo Irã disse que disparou 320 foguetes Katyusha contra Israel e atingiu 11 alvos militares, no que chamou de primeira fase de sua retaliação pelo assassinato de Fuad Shukr, um comandante sênior, por Israel, no mês passado.



Os militares de Israel disseram que frustraram um ataque muito maior com ataques aéreos preventivos depois de avaliar que o Hezbollah estava se preparando para lançar a barragem, usando 100 jatos para atacar mais de 40 locais de lançamento do Hezbollah no sul do Líbano.

Os ataques destruíram milhares de barris de lançadores, direcionados principalmente ao norte de Israel, mas também visando algumas áreas centrais, disseram os militares de Israel.



O Hezbollah rejeitou a declaração de Israel de que o ataque do grupo foi frustrado com ataques preventivos, dizendo que conseguiu lançar seus drones conforme planejado e que o resto de sua resposta ao assassinato de Shukr levaria "algum tempo".



ALGUNS VOOS SUSPENSOS

As expectativas de uma escalada aumentaram desde que um ataque com mísseis nas Colinas de Golã ocupadas por Israel no mês passado matou 12 jovens e os militares israelenses assassinaram Shukr em Beirute em resposta.



O gabinete de segurança de Israel se reuniu às 7h (horário local) e o gabinete completo se reunirá na tarde deste domingo. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, declarou estado de emergência, e o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, disse que Israel responderia, mas não buscava uma guerra em grande escala.



"Estamos determinados a fazer todo o possível para defender nosso país, devolver os moradores do norte em segurança às suas casas e continuar a defender uma regra simples: quem quer que nos prejudique - nós o prejudicamos", disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em um comunicado.



O primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, reuniu-se com ministros em uma sessão do comitê nacional de emergência. O líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, falará na televisão ainda neste domingo, disse o grupo.



Os voos de e para o aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, foram suspensos por cerca de 90 minutos.

Alguns voos de e para Beirute foram interrompidos, deixando os passageiros presos. "Eu só quero sair daqui por todos os meios possíveis", disse Rana Saade, uma libanesa que mora em Nova Jersey.

SIRENES DE ADVERTÊNCIA

No norte de Israel, sirenes de alerta soaram e várias explosões foram ouvidas em várias áreas, enquanto o sistema de defesa aérea Iron Dome, de Israel, derrubava foguetes vindos do sul do Líbano.

O serviço de ambulância entrou em alerta máximo em todo o país e informou que não havia relatos imediatos de vítimas.



Os militares israelenses disseram às pessoas para limitar as reuniões, uma restrição que mais tarde foi suspensa, e disseram que as pessoas poderiam ir trabalhar se pudessem chegar rapidamente aos abrigos antiaéreos. A mídia israelense disse que a barragem que atingiu as áreas do norte danificou casas.



Uma fonte de segurança no Líbano disse que pelo menos 40 ataques israelenses atingiram várias cidades no sul do país em um dos bombardeios mais densos desde o início das hostilidades em outubro.



Um dos ataques na cidade de Khiam matou um combatente do grupo xiita Amal, aliado do Hezbollah, disseram duas fontes de segurança à Reuters. Amal mais tarde anunciou sua morte.



Um ataque israelense em al-Tiri matou outras duas pessoas, de acordo com uma fonte de segurança e fontes médicas. Não ficou imediatamente claro se eles eram combatentes ou civis.



Um morador da cidade de Zibqeen, no sul do Líbano, disse à Reuters que acordou "com o som de aviões e as fortes explosões de foguetes - mesmo antes da oração do amanhecer. Parecia o apocalipse."



RISCO DE CONFLITO REGIONAL

O presidente Joe Biden está acompanhando os eventos de perto, disse a Casa Branca.

"Sob sua direção, altos funcionários dos EUA têm se comunicado continuamente com seus colegas israelenses. Continuaremos apoiando o direito de Israel de se defender e continuaremos trabalhando pela estabilidade regional", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Sean Savett.



A força de paz da ONU no Líbano e o escritório do coordenador especial da ONU no país pediram a todos os lados que cessem o fogo, chamando os desenvolvimentos de "preocupantes".



O Egito, um dos mediadores nas negociações de cessar-fogo em Gaza, alertou contra os perigos de uma nova frente de guerra se abrir no Líbano.



O grupo Houthi do Iêmen, apoiado pelo Irã, parabenizou seu aliado Hezbollah pelo que chamou de um ataque "grande e corajoso" a Israel.



O Hezbollah disparou mísseis contra Israel imediatamente após os ataques de 7 de outubro por homens armados do Hamas contra Israel. O Hezbollah e Israel têm trocado tiros constantemente desde então, evitando uma grande escalada à medida que a guerra se intensifica em Gaza, ao sul.



Esse equilíbrio precário pareceu mudar após o ataque nas Colinas de Golã, pelo qual o Hezbollah negou responsabilidade, e o subsequente assassinato de Shukr, um dos comandantes militares mais graduados do Hezbollah.



A morte de Shukr em um ataque aéreo foi rapidamente seguida pelo assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, o que levou a promessas de represália contra Israel pelo Irã.