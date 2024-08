Estado Islâmico assume autoria de ataque na Alemanha

Atentado em festival em Solingen deixou 3 mortos e 8 feridos

Publicado em 25/08/2024 às 09:49

Alterado em 25/08/2024 às 09:49

O grupo jihadista Estado Islâmico assumiu neste sábado (24) a responsabilidade pelo ataque a faca em um festival em Solingen, na Alemanha, que deixou ao menos três mortos e oito feridos, sendo cinco em estado grave.



Em comunicado no Telegram, a agência de notícias jihadista Amaq afirma que a ofensiva é uma "vingança pelos muçulmanos na Palestina e em outros lugares".



"O autor do ataque a uma reunião de cristãos na cidade de Solingen, na Alemanha, era um soldado do grupo Estado Islâmico", destaca.



O anúncio é feito poucas horas depois de a polícia alemã prender um adolescente de 15 anos suspeito de ligação com o ataque.



Durante coletiva de imprensa, as autoridades de Wuppertal informaram que o indivíduo, cuja identidade não foi revelada, será investigado sobre seu papel no ataque.



"A investigação e busca por possíveis outros responsáveis e a motivação do crime estão a todo vapor", afirmou a polícia, que deixou claro que o responsável pelos crimes ainda está em fuga.



Segundo Thorsten Fleiss, um porta-voz da polícia, o criminoso mirou a garganta das vítimas.

Na noite da última sexta, o agressor teria começado a esfaquear aleatoriamente as pessoas presentes em um festival.



Na sequência, ele deixou a área do festival, que celebrava o aniversário de fundação da cidade, e fugiu.

"As pessoas estão chocadas, mas em paz", disse Philipp Muller, um dos organizadores do evento, em entrevista à imprensa local.



Uma das testemunhas do atentado relatou à polícia que o criminoso gritou "Allah Akbar" ("Alá é grande", em português) ao atingir as pessoas.

Além disso, contou que "conheceu o agressor de Solingen por tê-lo visto numa mesquita que ele também frequenta".



Todas as atrações do festival em Solingen previstas para o fim de semana foram canceladas. Em resposta ao ataque, o chanceler alemão, Olaf Scholz, declarou que "o responsável precisa ser capturado rapidamente e punido com o máximo rigor da lei".



Já a ministra do Interior, Nancy Faeser, disse que "o ataque brutal" em Solingen "choca-nos profundamente". "Estamos de luto pelas pessoas que foram tiradas das suas vidas de uma forma assustadora. Os meus pensamentos nestas horas vão para as famílias das vítimas e para aqueles que ficaram gravemente feridos", comentou.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, por sua vez, também se disse "profundamente chocada com o ataque brutal e insidioso em Solingen" e prestou solidariedade "às famílias dos mortos e feridos, a quem deseja uma rápida recuperação".



"Agradeço aos serviços de emergência e à polícia. Devemos esclarecer este crime o mais rápido possível", concluiu ela em uma publicação no X. (com Ansa)