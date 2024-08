Um dos maiores diamantes do mundo é encontrado em Botsuana

Segundo empresa canadense, pedra bruta tem 2.492 quilates

Em termos de quilates, a pedra é um rival digno do maior diamante já extraído, o Cullinan, de 3.016,75 quilates, descoberto na África do Sul, em 1905 Foto: reprodução

Um dos maiores diamantes do mundo já descobertos até hoje, uma pedra bruta de 2.492 quilates, foi encontrado em uma mina em Botsuana, anunciou nesta quinta-feira (22) a empresa de mineração canadense Lucara Diamond.



O diamante foi localizado na mina de Karowe, no nordeste do país, a cerca de 430 quilômetros da capital Gaborone, onde será apresentado à imprensa nesta tarde.



A empresa não divulgou o valor do diamante, nem forneceu detalhes sobre a sua qualidade.



No entanto, em termos de quilates, a pedra é um rival digno do maior diamante já extraído, o Cullinan, de 3.016,75 quilates, descoberto na África do Sul, em 1905.



"Estamos entusiasmados com a recuperação deste extraordinário diamante de 2.492 quilates", declarou o CEO da Lucara, William Lamb.



"É um dos maiores diamantes brutos já descobertos" e foi detectado graças à tecnologia de raios-X Mega Diamond Recovery da empresa, concluiu.



Com 2,6 milhões de habitantes, Botsuana é considerado um dos maiores produtores mundiais de diamantes, sua principal fonte de recursos. (com Ansa)