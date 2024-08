Nova York abrirá piscina flutuante comunitária em 2025

+POOL percorrerá o rio East e terá 4 espaços com água filtrada

Publicado em 21/08/2024 às 14:20

Alterado em 21/08/2024 às 14:20

Os governos estadual e municipal de Nova York, nos Estados Unidos, anunciaram a inauguração em 2025 da "+POOL", uma piscina flutuante que visa atender comunidades carentes com mais espaços de recreação.



A estrutura, em formato de cruz, abrigará quatro piscinas, que percorrerão as águas do rio East, tendo como ponto de partida o Pier 35, ao fundo da ponte de Manhattan.



Além disso, o projeto utilizará água filtrada, sem a adição de produtos químicos ou cloro.

Para isso, foi desenvolvido um sistema de filtragem que leva a água a um nível microbiológico adequado para nadar, uma espécie de filtro gigante no rio.



A ideia tornou-se possível graças ao financiamento de US$ 150 milhões da NY Swims, o maior patrocínio no setor de piscinas desde o New Deal, o plano de reestruturação econômica do governo americano entre 1933 e 1943.



"Através de iniciativas como a '+POOL', ofereceremos aos jovens e suas famílias espaços seguros para uma nova vida na cidade de Nova York", afirmou a governadora do estado, Kathy Hochul. (com Ansa)