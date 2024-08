Em discurso emocionado de despedida, Joe Biden elogia Kamala Harris como o futuro do Partido Democrata

...

Publicado em 20/08/2024 às 05:07

Alterado em 20/08/2024 às 07:46

O presidente dos EUA, Joe Biden, e a candidata presidencial democrata e vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, no palco da Convenção Nacional Democrata , em Chicago, Illinois, nessa segunda, 19 de agosto de 2024 Foto: . Reuters/Kevin Lamarque

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, consolidou a elevação de Kamala Harris pelo Partido Democrata para liderar a luta pela Casa Branca contra o republicano Donald Trump com um discurso na convenção da legenda, nessa segunda-feira (19), quando elogiou sua vice-presidente como a melhor esperança para preservar a democracia norte-americana.



Biden foi o centro das atenções na noite de abertura da Convenção Nacional Democrata, atraindo uma longa ovação de pé dos fiéis do partido e fazendo um discurso de despedida ao partido ao qual serviu por meio século - mesmo com cinco meses restantes no cargo.

Enxugando as lágrimas depois de ser apresentado por sua filha Ashley, Biden acenou para a multidão que segurava cartazes dizendo: "Nós (coração) Biden". Radiante, ele respondeu: "Eu te amo".



"Você está pronto para votar pela liberdade? Você está pronto para votar pela democracia e pela América? Deixe-me perguntar, você está pronto para eleger Kamala Harris e Tim Walz?", questionou Biden.



Dando vários golpes em Trump, Biden prometeu ser o "melhor voluntário" que Harris e o governador de Minnesota, Walz, seu companheiro de chapa vice-presidencial, já viram.

O discurso de Biden em Chicago deu início a um evento de quatro dias alimentado pelo entusiasmo por Harris e alívio por Biden ter abandonado sua própria candidatura à reeleição.



A decisão relutante do presidente de renunciar em 21 de julho veio após forte pressão de líderes partidários que temiam que o titular de 81 anos fosse velho demais para vencer ou servir mais quatro anos.



"Eu amo o trabalho, mas amo mais meu país", disse Biden, atraindo gritos de "Nós amamos Joe".

Biden, que foi o número 2 do primeiro presidente negro do país, Barack Obama, está pedindo aos democratas que se unam em torno de um candidato que, se triunfar em 5 de novembro, se tornaria a primeira mulher, que também é negra e sul-asiática, a ser eleita presidente dos EUA.



Harris está em um turbilhão histórico na convenção: sua campanha quebrou recordes de arrecadação de fundos, lotou arenas com apoiadores e virou as pesquisas de opinião em alguns estados decisivos a favor dos democratas.



Ela se juntou a Biden no palco para um abraço depois que ele terminou seu discurso na segunda-feira.

Biden desistiu de sua candidatura à reeleição depois que seu desempenho desastroso no debate contra Trump em 27 de junho levou aliados de longa data, grandes doadores e outros apoiadores do partido a exigir que ele se afastasse.



Em seu discurso, Biden elogiou as realizações de seu governo - impulsionando a economia dos EUA e fortalecendo as alianças dos EUA no exterior - e defendeu que os americanos elegessem Harris como seu sucessor na Casa Branca.



Ele condenou o racismo e a supremacia branca que continuam a atormentar a América, dizendo que eles não tinham lugar na nação.

Ele comparou Harris, o promotor, com Trump, um criminoso condenado, e catalogou o que chamou de fracassos da política externa do ex-presidente, acusando-o de se curvar ao presidente russo, Vladimir Putin, e deixar a Otan em frangalhos.



Biden criticou Trump por chamar os Estados Unidos de nação fracassada. "Ele é o perdedor", disse Biden com fervor.



Ao contrário da maioria dos palestrantes no início do programa, Biden reconheceu a raiva de milhares de manifestantes pró-palestinos que se reuniram do lado de fora do salão de convenções na segunda-feira, dizendo que tem trabalhado sem parar para alcançar um cessar-fogo.



"Aqueles manifestantes na rua, eles têm razão", disse ele. "Muitas pessoas inocentes estão sendo mortas em ambos os lados."



No início do dia, milhares de manifestantes se reuniram em um parque próximo para pressionar os delegados a abandonar o apoio militar do partido à ofensiva israelense em Gaza.



Os manifestantes pró-palestinos eram menos do que as dezenas de milhares que os organizadores previram, mas um grupo dissidente deixou a marcha principal e rompeu um perímetro de segurança perto do centro de convenções, atraindo a tropa de choque que deteve quatro pessoas.



PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE HARRIS

No início da noite, Harris, 59, fez uma aparição surpresa, atraindo aplausos da multidão enquanto jurava derrotar Trump.



"Lutemos pelos ideais que prezamos e lembremo-nos sempre, quando lutamos vencemos!", disse para o rugido da multidão. Ela aceitará formalmente a indicação nessa quinta-feira.



Os democratas também aplaudiram sua fracassada candidata presidencial de 2016, Hillary Clinton, cuja derrota para Trump frustrou as esperanças de instalar a primeira mulher na Casa Branca.



Hillary, que se tornou a primeira mulher a garantir a indicação presidencial de um grande partido dos EUA, foi aplaudida de pé ao subir ao palco nessa segunda-feira.



"A história da minha vida e da história do nosso país é que o progresso é possível, mas não garantido", disse Clinton, que também perdeu sua candidatura à indicação de 2008 para Obama.



Ela elogiou Biden por restaurar a decência, dignidade e competência da Casa Branca.



"E agora, estamos escrevendo um novo capítulo na história da América", disse. "Kamala tem o caráter, a experiência e a visão para nos levar adiante."



Hillary atirou várias vezes em seu ex-rival: "Donald Trump adormeceu em seu próprio julgamento e, quando acordou, fez seu próprio tipo de história, a primeira pessoa a concorrer à presidência com 34 condenações criminais", disse ela, aos risos.