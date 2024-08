Blinken diz que Israel aceitou proposta de cessar-fogo em Gaza

Secretário pediu para Hamas também aceitar oferta dos mediadores

Publicado em 19/08/2024 às 15:45

Alterado em 19/08/2024 às 18:06

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou nesta segunda-feira (19) que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceitou a proposta de cessar-fogo no conflito na Faixa de Gaza.

O americano declarou que o encontro com o chefe de governo israelense foi "muito construtivo" e pediu para que o grupo fundamentalista islâmico Hamas também aceite a proposta apresentada pelos mediadores, que são Estados Unidos, Catar e Egito.

"Netanyahu mudou a sua posição e chegará a um acordo devido ao perigo para a segurança do país. Ele me confirmou que Israel aceita e apoia a proposta americana. Agora cabe ao Hamas fazer o mesmo", declarou Blinken.



"Os mediadores devem se unir e concluir um processo no qual discutirão como implementar os compromissos do acordo. São questões complexas e exigirão decisões difíceis. Há um sentimento de urgência aqui e em toda a região para chegar à linha de chegada o mais rápido possível", acrescentou.

O conteúdo da oferta proposta por Washington não foi divulgado ao público, mas ele "resolve as lacunas restantes" nas negociações para o cessar-fogo no enclave palestino, além de permitir uma "rápida implementação".



Blinken ainda alertou que essa poderá ser a última chance para que os reféns sob o poder do Hamas possam voltar para casa. (com Ansa)