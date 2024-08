Momentos finais de avião da Voepass tiveram pedido de 'potência'

Aeronave não registrou nenhum som de alarme interno

Publicado em 15/08/2024 às 11:47

Alterado em 15/08/2024 às 11:47

A caixa-preta do avião da Voepass que caiu no interior de São Paulo na semana passada, provocando a morte de 62 pessoas, gravou gritos e o copiloto pedindo para dar "potência" à aeronave, que não teve nenhum som de alerta.

Segundo registros obtidos pela TV Globo, ao perceber que o ATR 72-500 estava perdendo altitude, Humberto de Campos Alencar e Silva perguntou ao piloto o que estava acontecendo e disse que era preciso dar mais "potência" aos motores com urgência.

O gravador de voz da cabine indica que se passou um minuto da perda de altitude até a colisão no jardim de uma casa em Vinhedo e que não houve nenhum sinal de alerta no interior do avião.



Segundo a Globo, os analistas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) consideram que a gravação não permite determinar com certeza quais foram as causas da tragédia, embora possa fornecer alguns indícios.



O Cenipa prometeu divulgar um relatório preliminar até meados de setembro, documento que também contará com as informações da outra caixa-preta do avião, que registrou todos os dados do voo.



Em nota, o órgão ligado à Força Aérea Brasileira (FAB) informou que "nenhum veículo de imprensa" teve acesso às transcrições da gravação de voz da cabine de pilotagem. (com Ansa)