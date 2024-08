Premiê do Japão anuncia que deixará cargo em setembro

Há 3 anos no poder, Kishida tem mandato marcado por polêmicas

Publicado em 14/08/2024 às 11:48

Alterado em 14/08/2024 às 12:20

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou que deixará o cargo no próximo mês de setembro, colocando fim a um mandato de três anos marcado por escândalos políticos.

Em coletiva de imprensa, o japonês confirmou que não buscará a reeleição como líder do Partido Liberal Democrata (LDP), o que significará o encerramento de seu período no poder.



"O primeiro passo mais óbvio para demonstrar que o LDP vai mudar é eu me afastar. Não vou concorrer nas próximas eleições presidenciais" do partido, declarou Kishida.



O premiê do Japão enfatizou que tomou "esta pesada decisão com a firma convicção de que a política só é possível com a confiança do povo e que avançaremos com as reformas políticas".



O Partido Liberal Democrata, que está no poder no Japão quase continuamente desde 1945, deve realizar eleições internas em setembro para designar o seu líder e, portanto, a pessoa que servirá como primeiro-ministro.



Kishida, de 67 anos, está no cargo desde outubro de 2021 e viu a sua popularidade diminuir, severamente enfraquecida pela inflação que atingiu as famílias japonesas e pelos escândalos político-financeiros que afetaram o seu partido.



De acordo com uma pesquisa da emissora japonesa NHK, o índice de aprovação do seu governo permaneceu em torno de 25% este ano. (com Ansa)