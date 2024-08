EUA negociam anistia para Maduro deixar poder, diz jornal

Líder venezuelano e seus aliados podem receber perdão político

Publicado em 12/08/2024 às 13:02

Alterado em 12/08/2024 às 13:02

Os Estados Unidos estariam negociando um acordo de anistia com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em troca de ele deixar o poder em Caracas.



De acordo com o "Wall Street Journal", que ouviu fontes familiarizadas com o assunto, o mandatário e seus principais aliados serão perdoados e receberão do governo americano garantias de que não serão perseguidos, mas somente se aceitarem o acordo.



O perdão de Washington diz respeito à acusação do Departamento de Justiça dos EUA contra o líder venezuelano, que teria auxiliado traficantes a enviarem cocaína ao território americano.



A nação, inclusive, oferece uma recompensa de US$ 15 milhões pela captura do mandatário.



O periódico indica que, ao menos por enquanto, a posição de Maduro não mudou.

Além disso, o WSJ recordou que os EUA já haviam feito uma oferta de anistia em meados de 2022, mas o presidente não abriu as portas para discutir o tema.



A situação política em Caracas piorou desde as eleições presidenciais de 28 de julho. Os opositores defendem que ganharam o pleito, mas o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) aponta Maduro como vencedor com uma ampla vantagem.



O órgão eleitoral, regido por aliados do líder chavista, não apresentou até hoje as atas de votação, mesmo após os pedidos do governo brasileiro e de outros países. (com Ansa)