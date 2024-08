Mauro Vieira viajará à Colômbia para discutir crise na Venezuela

Países querem estabelecer diálogo entre Maduro e oposição

Publicado em 12/08/2024 às 08:02

Alterado em 12/08/2024 às 08:02

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, realizará uma viagem à Colômbia nesta semana para se encontrar com seu homólogo colombiano, Luis Gilberto Murillo, para discutir, entre outros assuntos, a crise na Venezuela.



O objetivo da reunião é explorar a possibilidade de estabelecer um diálogo com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sobre os resultados das recentes eleições no país vizinho.



A visita ocorrerá no momento em Vieira estiver no caminho para participar da cerimônia de posse do novo presidente da República Dominicana, Luis Abinader, programada para a próxima quarta-feira (14), informou a CNN Brasil nesse domingo (11).



Na semana passada, os governos do Brasil, México e Colômbia divulgaram um comunicado conjunto expressando a necessidade de proteger vidas e exigir a divulgação rápida dos dados das atas eleitorais venezuelanas.



Além disso, os governos reafirmaram o "absoluto respeito pela soberania da vontade do povo" no pleito de 28 de julho e informaram que estão promovendo reuniões virtuais para debater a situação política na Venezuela.



Paralelamente, há a expectativa de que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro e Andrés Manuel López Obrador possam discutir a questão por telefone nesta segunda-feira (12).



Recentemente, durante uma reunião com seus ministros, o petista expressou sua intenção de falar diretamente com Maduro, embora ainda não tenha definido uma data para o telefonema. (com Ansa)