De Palermo a Vinhedo, as tragédias do ATR 72

Aeronave protagonizou diversos acidentes nos últimos 30 anos

Publicado em 10/08/2024 às 06:25

Alterado em 10/08/2024 às 12:07

Do voo Bari-Djerba que caiu na costa de Palermo, em 2005, ao desastre desta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo, o avião ATR 72 tem um longo histórico de acidentes nos últimos 30 anos, embora seja considerado seguro.

O modelo é fabricado pela empresa franco-italiana ATR, joint venture entre a Airbus e a Leonardo.

Confira abaixo algumas das tragédias que marcaram a trajetória da aeronave: 31 de outubro de 1994 - O voo American Eagle 4184 cai em Roselawn, nos EUA, matando todas as 68 pessoas a bordo. As autoridades americanas indicaram como causa do desastre o acúmulo de gelo no avião, o que dificultava seu controle. Após esse acidente, a ATR modificou o modelo.



30 de janeiro de 1995 - Um ATR 72-202 da TransAsia Airways que voava muito baixo cai em uma colina quando ia das Ilhas Pescadores a Taipei, em Taiwan, e mata quatro tripulantes.



21 de dezembro de 2002 - Um ATR 72-200 de carga da TransAsia se acidenta perto das Ilhas Pescadores, no Estreito de Taiwan, matando os dois tripulantes a bordo. Também neste caso, a tragédia foi causada por um problema de acúmulo de gelo.



6 de agosto de 2005 - Um ATR 72 da Tuninter (filial da Tunisair) que voava entre Bari, na Itália, e Djerba, na Tunísia, cai sem combustível na costa da cidade italiana de Palermo. Das 38 pessoas a bordo, 16 perdem a vida. A causa do acidente teria sido uma avaria no indicador de combustível instalado um dia antes pela companhia aérea e que não seria adequado a esse modelo de avião.



4 de agosto de 2009 - Um ATR 72 da companhia tailandesa Bangkok Airways atinge a torre de controle ao pousar em Ko Samui, na Tailândia. O piloto da aeronave morre, e 10 pessoas ficam feridas.



4 de novembro de 2010 - O voo Aero Caribbean 883 cai no centro de Cuba, matando todas as 68 pessoas no avião.



2 de abril de 2012 - Um ATR da UTAir se acidenta na Sibéria, Rússia, com 43 pessoas a bordo, matando 33 e ferindo 10. Também neste caso, a razão mais provável foi o acúmulo de gelo.



16 de outubro de 2013 - Um ATR 72-600 da Lao Airlines proveniente de Vientiane, no Laos, cai antes da aterrissagem em Mekong. Todas as 49 pessoas na aeronave falecem, e investigadores culpam as fortes chuvas provocadas pelo tufão Nari.



23 de julho de 2014 - Novamente um avião da TransAsia, desta vez com 58 pessoas, cai perto das Ilhas Pescadores, deixando 48 mortos. A tragédia foi provocada pelo desrespeito a padrões mínimos de segurança em caso de pouso com visibilidade reduzida.



4 de fevereiro de 2015 - Um TransAsia ATR 72-600 com 58 indivíduos cai em um rio em Taipei logo depois da decolagem e mata 43 pessoas. O acidente foi causado por um problema no motor e um erro do piloto nas manobras de emergência.



18 de fevereiro de 2018 - O voo 3704 da Iran Aseman Airlines se choca contra montanhas em Semirom, no Irã, fazendo 66 vítimas.



15 de janeiro de 2023 - Um avião da Yeti Airlines proveniente de Katmandu, capital do Nepal, precipita perto de Pokhara, no centro do país, com 72 pessoas. Ninguém sobrevive.



9 de agosto de 2024 - Uma aeronave da Voepass cai em um condomínio de chácaras em Vinhedo, no interior de São Paulo, deixando um saldo de 62 mortos, incluindo 58 passageiros e quatro tripulantes. (com Ansa)