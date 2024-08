Kamala Harris confirma governador Tim Walz como vice

Político de 60 anos pode atrair voto moderado no meio-oeste

Publicado em 06/08/2024 às 14:27

Alterado em 06/08/2024 às 23:26

A candidata democrata Kamala Harris confirmou nesta terça-feira (6) o governador de Minnesota, Tim Walz, como vice em sua chapa nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Com 60 anos de idade, Walz é casado, tem dois filhos e foi escolhido por seu potencial para atrair eleitores moderados no meio-oeste americano, um dos principais palcos da corrida pela Casa Branca.

"Estou feliz em compartilhar minha decisão: o governador de Minnesota, Tim Walz, se unirá à nossa campanha como meu companheiro de corrida", disse Harris em um e-mail para apoiadores.



"Tim é um líder com um currículo incrível de resultados para as famílias de Minnesota. Sei que ele levará a mesma liderança baseada em princípios para nossa campanha e para a vice-presidência", acrescentou a candidata, que obteve formalmente a nomeação do Partido Democrata com o apoio de 99% dos delegados da legenda.



"Kamala Harris tomou uma ótima decisão escolhendo o governador Tim Walz como companheiro de chapa", declarou o presidente Joe Biden no X. "A chapa Harris-Walz será uma voz poderosa para os trabalhadores e a classe média americana", salientou.



Walz governa Minnesota, estado pêndulo onde Harris aparece com vantagem sobre o republicano Donald Trump nas pesquisas, desde janeiro de 2019. Antes disso, foi congressista durante 12 anos.

Recentemente, cunhou um termo que fez sucesso para definir a chapa Trump-J.D. Vance: "plain weird" ("simplesmente bizarro").



Isso o ajudou a ganhar notoriedade e tempo de TV, superando governadores mais conhecidos na disputa pelo posto de vice de Harris. "É a honra da minha vida ser escolhido por Kamala Harris. Parece um pouco meu primeiro dia na escola", disse o candidato a vice no X.



Assim como Vance, Walz (nascido em Nebraska) tem raízes no meio-oeste branco e rural americano, uma região que vem mostrando crescente simpatia pelo discurso radicalizado de Trump, cuja campanha chamou o governador de Minnesota de "radical de esquerda".



Por outro lado, o ex-presidente Barack Obama definiu Walz como "parceiro ideal" para Harris. "Ele tem os valores e a integridade para nos deixar orgulhosos, mas a marca de Tim é sua capacidade de falar como ser humano e tratar todos com decência e respeito", afirmou Obama em uma nota também assinada por sua esposa, Michelle. (com Ansa)