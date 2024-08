Macron elogia posição do Brasil sobre Venezuela

Presidente da França conversou com Lula por telefone

Publicado em 05/08/2024 às 17:58

Alterado em 05/08/2024 às 21:54

O presidente da França, Emmanuel Macron, elogiou o Brasil por "estimular o diálogo" entre o governo e a oposição na Venezuela, além de ter manifestado "grande preocupação" com a situação no país sul-americano.



Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República, recebeu nesta segunda-feira (5) um telefonema do seu homólogo francês, que também destacou os posicionamentos de Colômbia e México para tentar resolver a crise em Caracas.



"Macron elogiou a posição de Brasil, Colômbia e México emitida em nota conjunta, e a posição do país de estímulo ao diálogo entre o governo e a oposição venezuelana", informou um comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores.



O petista reiterou seu compromisso "com a busca de uma solução pacífica entre as partes e que respeite a soberania do povo venezuelano".



Na última quinta-feira (1º), os governos dos três países pediram que Caracas divulgue as atas eleitorais do pleito realizado no dia 28 de julho.



No comunicado divulgado pelo Palácio do Eliseu, além de mencionar a "grande preocupação" após as eleições venezuelanas, os europeus também "convidaram as autoridades a publicar todas as atas para garantir a transparência e integridade do processo eleitoral".



Em uma carta aberta publicada nas redes sociais, o diplomata Edmundo González Urrutia, principal candidato opositor na Venezuela, se autoproclamou presidente do país e pediu ajuda militar.



"Ganhamos esta eleição sem qualquer discussão. Foi uma avalanche eleitoral, cheia de energia com uma organização cidadã admirável, pacífica e democrática.

Agora cabe a todos respeitar a voz do povo a proclamação de Edmundo González Urrutia eleito presidente da República", escreveu. (com Ansa)