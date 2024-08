Vaticano deplora cena polêmica na abertura dos Jogos de Paris

Santa Sé criticou reprodução de 'A Última Ceia', de Da Vinci

Publicado em 04/08/2024

Alterado em 04/08/2024 às 10:07

O Vaticano criticou neste sábado (3) uma cena polêmica na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, no último dia 26 de julho, pela "ofensa cometida a muitos cristãos e crentes de outras religiões".

Apesar de não especificar as cenas, o comunicado diz respeito a uma reprodução do quadro "A Última Ceia", de Leonardo Da Vinci, "representada" por drag queens, uma modelo trans e o cantor Philippe Katerine quase nu, com alguns atributos de Dionísio, o deus grego do vinho e da festa.

A performance ocorreu durante o desfile das delegações esportivas, que contou com 85 barcos, inúmeros quadros artísticos e apresentações de artistas de todo o mundo, em uma cerimônia inédita fora de um estádio olímpico.



"A Santa Sé entristece-se com algumas cenas da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris e só pode unir-se às vozes que se levantaram nos últimos dias que deploram a ofensa cometida a muitos cristãos e crentes de outras religiões", diz o texto.



De acordo com o Vaticano, "não deve haver alusões que ridicularizem as crenças religiosas de muitas pessoas em um evento de prestígio, onde o mundo inteiro se reúne em torno de valores comuns".



"A liberdade de expressão, que, obviamente, não é questionada, encontra o seu limite no respeito pelos outros", conclui a nota.



Em meio à polêmica, o Comitê Olímpico Internacional (COI) já havia se manifestado, dizendo que a abertura não teve intenção de desrespeitar grupos religiosos. Além disso, os responsáveis pelo evento argumentaram que a cena era uma representação de um festival pagão ligado a deuses do Olimpo. (com Ansa)