Biden cobra que Netanyahu pare de elevar tensão no Oriente Médio

Democrata afirmou que está 'muito preocupado' com a situação

Publicado em 03/08/2024 às 10:59

Alterado em 03/08/2024 às 10:59

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, teria cobrado o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a interromper as crescentes tensões no Oriente Médio, além de acelerar um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Segundo informações do site americano Axios, o democrata afirmou em uma conversa por telefone com o premiê que está "muito preocupado" com o atual momento na região.

O mandatário de 81 anos também analisou que o assassinato de Ismail Haniyeh, líder político do grupo fundamentalista islâmico Hamas, "não ajudou" a melhorar a situação.



Biden ainda ordenou firmemente que Netanyahu trabalhe para "cessar as tensões crescentes" e "avançar imediatamente rumo a um acordo para os reféns e o cessar-fogo" no enclave palestino.



A guerra entre Israel e Hamas em Gaza tem envolvido outros atores, e a preocupação atual é a crescente tensão entre o país judeu, de um lado, e o Irã e a milícia xiita Hezbollah, de outro.



Na última quarta-feira (31), um ataque atribuído a Israel matou Haniyeh, que liderava o grupo apoiado por Irã e Hezbollah, em Teerã. No dia anterior, o Exército israelense já havia bombardeado um reduto da milícia xiita em Beirute, em retaliação por um ataque nas Colinas de Golã. (com Ansa)