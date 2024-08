Kamala Harris obtém votos para ser candidata democrata

A nomeação, no entanto, será oficializada na semana que vem

Publicado em 02/08/2024 às 16:00

Alterado em 02/08/2024 às 20:33

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, conquistou votos suficientes entre os delegados do Partido Democrata para ser a candidata da legenda à Casa Branca nas eleições de novembro.

A informação é do chefe do Comitê Nacional Democrata, Jaime Harrison, em meio à votação virtual iniciada na última quinta-feira (1º) e que prosseguira até a noite de segunda (5).

"Estou orgulhoso em confirmar que a vice-presidente Harris obteve a maioria dos votos dos delegados e será a indicada do partido", disse Harrison durante uma videoconferência com a campanha da pré-candidata.



Harris precisava dos votos de pelo menos 2350 delegados, mas o resultado só será anunciado na semana que vem, após o fim do pleito.



"Vou aceitar oficialmente a nomeação na semana que vem, uma vez que o processo de votação estiver concluído, mas estou feliz em saber que temos delegados suficientes para assegurar a indicação", afirmou Harris.



Ela será a primeira mulher negra e de origem indiana a concorrer à Casa Branca por um dos dois principais partidos do país.



Geralmente, os delegados são designados com base nos resultados das primárias em cada estado dos EUA, no entanto, com a desistência de Biden no último dia 21 de julho, o Partido Democrata decidiu realizar uma pré-convenção de forma virtual para formalizar a candidatura de Harris o quanto antes.



A Convenção Nacional Democrata está marcada para 19 a 22 de agosto, em Chicago. (com Agência Brasil)