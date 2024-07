G7 pede para Venezuela publicar resultados detalhados de votação

Chanceleres prestam solidariedade ao povo venezuelano

Publicado em 31/07/2024 às 12:14

Alterado em 31/07/2024 às 12:14

Os ministros das Relações Exteriores do G7 pediram para as "autoridades competentes" da Venezuela publicarem os resultados das eleições presidenciais do último domingo (28) de forma detalhada e com total transparência.



Em nota, os chanceleres de Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, além de o alto representante da UE, apelam "aos representantes eleitorais que compartilhem imediatamente todas as informações com a oposição e observadores independentes".



"À medida que este processo se desenrola, pedimos a máxima moderação no país e uma solução pacífica, democrática e liderada pela Venezuela", acrescenta o texto.



Além disso, o G7 ressalta que "os relatórios de observadores independentes" levantaram sérias preocupações sobre os resultados anunciados e a forma como o processo eleitoral se desenrolou, especialmente no que diz respeito às irregularidades e à falta de transparência no apuramento final dos votos.



Por fim, os ministros expressam solidariedade para a população da Venezuela, que exerceu pacificamente e em grande número o seu direito de voto no dia 28 de julho para dar um futuro ao seu país.

"É de fundamental importância que o resultado reflita a vontade do povo venezuelano", conclui o comunicado. (com Ansa)